Sau trận thắng dễ dàng trước Victorina Himeji ngày 4/4, Gunma Green Wings bất ngờ để thua 0-3 khi tái đấu đối thủ này trong trận đấu cuối cùng ở vòng xếp hạng giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.

Với kết quả này, Thanh Thúy và các đồng đội đạt thành tích 25 trận thắng, 19 trận thua, xếp vị trí thứ 7 chung cuộc. Gunma Green Wings sẽ chạm trán Hisamitsu Springs ở vòng tứ kết. Đội bóng áo xanh đang rất quyết tâm giành chiến thắng để vào sâu trong giải.

Người hâm mộ rất kỳ vọng Thanh Thúy và Gunma Green Wings có được danh hiệu hoặc ít nhất là vào top 4 giải Nhật Bản. Sau khi giải đấu kết thúc, "4T" về nước tiếp tục khoác áo VTV Bình Điền Long An cũng như tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ở diễn biến khác, Okayama Seagulls của Trần Thị Bích Thủy có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Saitama Ageo Medics, qua đó kết thúc hành trình tại SV-League với 7 chiến thắng. Dù mới là mùa giải đầu tiên trên đất Nhật Bản, phụ công số 1 Việt Nam Bích Thủy có màn trình diễn ấn tượng, lọt vào "mắt xanh" của nhiều đội bóng mạnh ở Nhật Bản.