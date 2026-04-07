Highlights Carlos Alcaraz 2-0 Sebastian Baez

Carlos Alcaraz đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Sebastian Baez với tỷ số 6-1, 6-3 chỉ sau 70 phút tại Monte Carlo. Chiến thắng này đến ngay sau khi Jannik Sinner cũng giành thắng lợi dễ dàng, tạo nên màn cạnh tranh hấp dẫn giữa hai tay vợt hàng đầu.

Alcaraz thắng dễ vòng 2 Monte Carlo - Ảnh: RG

Trở lại mặt sân đất nện, Alcaraz nhanh chóng cho thấy sự hứng khởi. Tay vợt số 1 thế giới gần như không mắc sai lầm, liên tục dồn ép đối thủ bằng lối chơi tốc độ cao và những cú đánh chính xác. Anh bẻ game giao bóng của Baez tới 5 lần, trong khi chỉ để mất break duy nhất.

Phong độ vượt trội của Alcaraz còn gây ấn tượng mạnh với huyền thoại Usain Bolt trên khán đài. Đây cũng là lần đầu anh thi đấu trên sân đất nện kể từ chức vô địch Roland Garros năm ngoái.

Bước vào mùa đất nện 2026, Alcaraz đặt mục tiêu duy trì sự ổn định sau thành tích thắng 22/23 trận mùa trước. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh vẫn rất lớn khi Sinner đang bám sát trên bảng xếp hạng.

Ở vòng tiếp theo, Alcaraz sẽ đối đầu Etcheverry hoặc Atmane trong hành trình chinh phục danh hiệu.