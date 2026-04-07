Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Ugo Humbert với tỷ số 6-3, 6-0 tại vòng hai Monte Carlo Masters 1000. Tay vợt số 2 thế giới gần như không gặp nhiều khó khăn trước đối thủ xếp hạng 34 ATP.

Trong set đầu, Sinner nhập cuộc chắc chắn, kiểm soát tốt các pha bóng bền và sớm giành break quan trọng để tạo lợi thế. Dù Humbert nỗ lực bám đuổi, tay vợt người Ý vẫn duy trì sự ổn định để khép lại set với tỷ số 6-3.

Bước sang set hai, thế trận hoàn toàn thuộc về Sinner. Anh liên tục gây áp lực bằng những cú đánh chính xác và tốc độ, khiến Humbert không có cơ hội chống trả. Tay vợt người Pháp gần như bất lực trước sức tấn công dồn dập của đối thủ và thua trắng 0-6.

Chiến thắng này giúp Sinner tiến vào vòng tiếp theo một cách thuyết phục, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại Monte Carlo năm nay.