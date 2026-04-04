Sau khi giành vé vào tứ kết giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản, Gunma Green Wings có tâm lý rất thoải mái. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Victorina Himeji, Thanh Thuý và các đồng đội thi đấu vô cùng tự tin.

Gunma Green Wings thắng set 1 với tỉ số 25/21, và dù để đối thủ gỡ hòa 1-1 nhưng có thêm 2 set thắng để kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-1.

Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội tiếp tục giành chiến thắng.

Đánh bại đối thủ mạnh Victorina Himeji, Gunma Green Wings đạt cột mốc 25 trận thắng ở mùa giải năm năm nay, tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH. Với cá nhân Trần Thị Thanh Thúy, chủ công đến từ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, không chỉ công hay mà phòng thủ cũng hiệu quả.

Ở một diễn biến khác, Okayama của Trần Thị Bích Thủy có một trận đấu rất nỗ lực, nhưng đáng tiếc phải chấp nhận chịu thua 2-3 trước Ageo Medics.