Cả Sesko lẫn Darlow đều không góp mặt bất kỳ lần nào trong 6 trận giao hữu tiền mùa giải của Quỷ đỏ, nhưng đã trở lại tập luyện đầy đủ cùng toàn đội từ tuần này.

Trong khi đó, Matthijs de Ligt chưa sẵn sàng tái xuất sau chấn thương lưng khiến anh phải nghỉ thi đấu kể từ ngày 30/11 năm ngoái.

Mason Mount vẫn mẫn cảm chấn thương - Ảnh: MUFC

Khả năng Mason Mount được điền tên vào danh sách thi đấu còn bỏ ngỏ. Tiền vệ người Anh gặp chấn thương bàn chân và phải rời sân trong hiệp một trận hòa 1-1 với Paris Saint-Germain hôm 8/8.

Những vấn đề liên tiếp về thể trạng khiến Mount chỉ có 72 lần ra sân trong ba mùa giải khoác áo Quỷ đỏ. Dù vậy, anh vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Michael Carrick.

Nói về cậu học trò, Carrick khẳng định: "Trước hết, Mason Mount là một cầu thủ hàng đầu. Chúng ta đã thấy điều đó ở giai đoạn tiền mùa giải.

Những trận đầu tiên mà cậu ấy góp mặt, Mason là một trong những cầu thủ chơi hay nhất. Tôi nghĩ màn trình diễn của cậu ta thực sự xuất sắc.

Điều đó không khiến tôi bất ngờ. Đó là những gì tôi từng thấy, những gì tôi kỳ vọng và hiểu rõ về Mason Mount.

Mason đang gặp một vấn đề nhỏ, không có gì đáng lo ngại. Có lẽ cậu ấy nghỉ khoảng một tuần, 10 ngày hay 12 ngày gì đó. Đây không phải chấn thương nghiêm trọng.

Tất nhiên, Mason đã bỏ lỡ khá nhiều trận đấu những năm gần đây. Cậu ấy muốn có thể trạng tốt, tìm lại nhịp thi đấu ổn định và duy trì sự sung sức.

Chúng tôi đang làm tất cả có thể để giúp cầu thủ đạt được điều đó. Mason là cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy sẽ trở lại rất, rất sớm, thậm chí có thể ngay lập tức. Bởi vậy, mọi thứ đều ổn."