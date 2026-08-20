Ederson từng ở rất gần sân Old Trafford trong thương vụ trị giá 39 triệu bảng, nằm trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của đội bóng thành Manchester.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 7, MU bất ngờ rút khỏi thương vụ khi kết quả kiểm tra y tế phát hiện vấn đề ở đầu gối của tiền vệ người Brazil.

Sau đó, Ederson quyết định ký hợp đồng mới với Atalanta. Dẫu vậy, cầu thủ 27 tuổi này thừa nhận, anh vẫn cảm thấy khó hiểu khi vụ chuyển nhượng sang Old Trafford không thể hoàn tất.

Sau khi thương vụ sang MU đổ bể, Ederso ký hợp đồng mới với Atalanta - Ảnh: A.B

"Thành thật mà nói, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi luôn nhận được sự quan tâm từ các CLB khác và hoàn toàn có thể chuyển tới một đội bóng Anh.

Các cuộc kiểm tra đều diễn ra tốt đẹp. Vì vậy, tôi không biết điều gì đã thay đổi. Tôi ở Atalanta bốn năm và luôn thi đấu thường xuyên.

Tôi có thể chờ đợi xem mọi chuyện diễn biến thế nào, nhưng mối quan hệ tuyệt vời với CLB thuyết phục tôi ở lại và ký hợp đồng mới" - Ederson chia sẻ.

Đáng chú ý, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, Giám đốc Thể thao MU - Jason Wilcox đưa ra lời giải thích khác về nguyên nhân khiến Quỷ đỏ từ bỏ vụ Ederson.

"Không có gì bí mật khi chúng tôi đạt thỏa thuận với Atalanta về Ederson. Tuy nhiên, có một số yếu tố khiến MU quyết định rút lui. Vấn đề nằm ở cầu thủ và người đại diện của cậu ấy” - Wilcox cho biết.

"Gã đại diện yêu cầu quá nhiều về các điều khoản cá nhân, trong đó có khoản phí lót tay rất lớn mà chúng tôi cho là vô lý. Ông ta cũng muốn Ederson phải được đảm bảo suất đá chính ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Đó là vấn đề đối với CLB, bởi MU chỉ muốn chiêu mộ Ederson với tư cách một cầu thủ trong đội hình, chứ không mặc định cậu ấy chắc suất tiền vệ trụ.

Ederson cùng người đại diện không đồng ý với điều đó. Bởi vậy, chúng tôi buộc phải hủy thương vụ."

MU sau đó chiêu mộ Youri Tielemans, đồng thời bỏ ra 50 triệu bảng để đưa Andrey Santos từ Chelsea. Họ cũng hy vọng bổ sung thêm Carlos Baleba trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.