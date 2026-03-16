Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một tài xế xe tải về hành vi đi ngược chiều trên đường cấm.

Hình ảnh xe tải chạy ngược chiều trên Quốc lộ 22 gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông. Ảnh: CACC

Vụ việc được xác định xảy ra vào lúc 16h05 ngày 14/3, trên Quốc lộ 22, đoạn qua phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Người dân đã ghi lại cảnh xe tải mang BKS 70C-167.XX ngang nhiên chạy ngược chiều tại đoạn đường có biển báo cấm. Hình ảnh vi phạm sau đó được gửi tới các kênh tiếp nhận của Cục CSGT như: Zalo Cục trưởng, Fanpage Facebook và ứng dụng VneTraffic.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Trạm CSGT Trảng Bàng lập tức vào cuộc xác minh.

Trạm CSGT Trảng Bàng mời làm việc với tài xế chạy xe tải ngược chiều. Ảnh: CACC

Ngày 16/3, lực lượng chức năng đã mời tài xế Kiều Văn Tr. (58 tuổi, ngụ xã Châu Thành, Tây Ninh) đến làm việc. Tại đây, ông Tr. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cam kết chấp hành xử lý.

Trạm CSGT Trảng Bàng đã lập biên bản xử phạt ông Tr. số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, việc xử lý nghiêm dựa trên phản ánh của cộng đồng không chỉ răn đe các trường hợp vi phạm mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hiện đại trên địa bàn tỉnh.







