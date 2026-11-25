Hạng mục cầu Hoài Thượng trên tuyến Vành đai 4 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hợp long vào tháng 5/2027.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Những ngày giữa tháng 11, trên công trường cầu Hoài Thượng thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị đang được huy động thi công đồng loạt.

Cầu Hoài Thượng đang dần thành hình.

Ông Nguyễn Anh Tiến, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (nhà thầu thi công cầu Hoài Thượng phía tả sông Đuống, xã Chi Lăng, TP Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang bố trí hơn 100 công nhân cùng hàng chục thiết bị, máy móc, tổ chức thi công tại 5 mũi.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành hơn 70% khối lượng công việc được giao. Trong đó, khối K17 dầm đúc hẫng phía bờ tả sông Đuống đã hoàn thành; 4/5 nhịp dầm cầu dẫn đã được lắp đặt. Đơn vị tập trung đúc hẫng các nhịp cầu còn lại qua sông Đuống, đồng thời triển khai thi công gờ lan can và các hạng mục liên quan.

Công nhân làm việc tại công trường cầu Hoài Thượng.

Ở phía hữu sông Đuống, Công ty CP Xây lắp 368 cũng đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Đào Văn Cường, Chỉ huy trưởng công trường Công ty CP Xây lắp 368 cho biết, gần 200 công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc đang được bố trí tại 4 mũi thi công.

"Để bảo đảm mục tiêu hợp long cầu vào tháng 5/2027 và thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027, công ty duy trì thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục", ông Cường thông tin.

Theo ông Cường, khối lượng xây lắp phía hữu sông Đuống đã đạt hơn 70%. Trong đó, 4/4 mặt cầu tại các nhịp dẫn cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung thi công đúc hẫng 6 nhịp cầu và xây dựng gờ lan can.

Các nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi, quyết tâm bảo đảm tiến độ dự án.

Áp lực từ giá vật liệu và thiếu hụt nhân công

Mặc dù tiến độ thi công đang được đẩy nhanh, các nhà thầu vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là tình trạng giá vật liệu tăng cao, nguồn cung khan hiếm và thiếu hụt nhân công.

Ông Nguyễn Anh Tiến cho biết chi phí nhân công hiện tăng khoảng 130%, giá bê tông thương phẩm tăng khoảng 140%. Trong khi đó, nhiều dự án trọng điểm lân cận đồng loạt triển khai khiến nhu cầu lao động tăng cao, gây khó khăn trong việc tuyển dụng và duy trì lực lượng thi công.

Những nhịp cầu dẫn phía tả sông Đuống đã cơ bản hoàn thành.

Để tháo gỡ khó khăn, nhà thầu đã chủ động điều chỉnh tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn ở và chế độ bữa ăn nhằm giữ chân người lao động. Đồng thời, đơn vị tìm kiếm, bổ sung nguồn cung vật liệu từ nhiều địa phương khác để hạn chế nguy cơ gián đoạn thi công.

Những trụ cầu được xây dựng trên sông Đuống.

Nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Hệ thống mố cầu được xây dựng trên nền móng cọc khoan nhồi, bảo đảm khả năng chịu lực.

Cầu Hoài Thượng có nhịp vượt sông dài nhất là 120m.

Các trụ cầu Hoài Thượng được xây dựng kiên cố.

Đường dẫn lên cầu đang được triển khai thi công.

Cầu Hoài Thượng có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.