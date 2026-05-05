Tại phiên họp UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 5 diễn ra sáng nay (5/5), Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2026.

Theo báo cáo, các tuyến Vành đai 2,5, 3,5 và Quốc lộ 6 đang từng bước được bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2025. Ảnh: Thạch Thảo

Đáng chú ý, 7 dự án cầu qua sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi… đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027 nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Đối với Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất; thành phố đã xây dựng xong 13/13 khu tái định cư. Phần đường song hành hiện thi công đạt khoảng 35/50,8 km, tương đương 85% khối lượng.

Cơ quan chức năng cho biết, công tác bồi thường đã chuyển sang giai đoạn trực tiếp bàn giao đất, tạo điều kiện để các nhà thầu tăng tốc thi công trên toàn tuyến.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ ưu tiên tối đa nguồn lực để mở rộng không gian các công trình hạ tầng kết nối chiến lược, như hệ thống cầu qua sông Hồng, các tuyến vành đai kinh tế và mạng lưới quốc lộ huyết mạch.

Đáng chú ý, thành phố bắt đầu áp dụng hệ thống chỉ số nhằm theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư công. Theo đó, tiến độ bàn giao mặt bằng được lượng hóa bằng KPI, gắn với kế hoạch giải ngân vốn.

Đối với các dự án như Vành đai 1, 2,5, 3,5, 4; các cầu qua sông Hồng; Quốc lộ 6, Quốc lộ 21B; cùng các công trình chống ngập cấp bách, thành phố yêu cầu thành lập hoặc kích hoạt ngay các tổ công tác liên ngành do lãnh đạo thành phố và sở, ngành trực tiếp phụ trách. Đồng thời, giao rõ mốc hoàn thành từng phần việc, đặc biệt là bàn giao mặt bằng sạch, phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư, nghiệm thu khối lượng và thanh toán vốn.

Tăng cường kiểm soát giá hàng hóa, vật liệu

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, Hà Nội đặt mục tiêu ổn định thị trường hàng hóa.

Thành phố yêu cầu bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân, đồng thời kiểm soát giá vật liệu xây dựng nhằm hạn chế biến động chi phí, hỗ trợ hoạt động sản xuất và thi công.

Trong thời gian tới, Hà Nội dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại tại các khu vực như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Ba Vì và Sơn Tây.

Các hoạt động này gắn với phát triển kinh tế đêm, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và mở rộng không gian sinh hoạt, giải trí cho người dân.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, về dài hạn, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi); đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với chuyển đổi số; xây dựng mô hình quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu.

Đặc biệt, Hà Nội đặt trọng tâm nâng cao hiệu quả đầu tư công, chống lãng phí thông qua cơ chế bồi thường, tái định cư linh hoạt; cập nhật giá vật liệu sát thị trường; đồng thời áp dụng KPI giải ngân gắn với trách nhiệm của cán bộ.