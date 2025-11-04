Thành lập ban đầu với tên gọi Hội doanh nghiệp họ Đoàn Việt Nam phía Nam, sau 3 năm hình thành và phát triển với nhiều thành tựu, đến ngày 13/10/2025, hội chính thức đổi tên thành Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đoàn Việt Nam. Câu lạc bộ xác định đây là bước chuyển mình mang tính chiến lược, mở rộng quy mô hoạt động, thể hiện khát vọng vươn xa, đồng thời củng cố tinh thần gắn bó giữa các doanh nhân họ Đoàn trên khắp mọi miền đất nước.

Ra mắt CLB Doanh nhân họ Đoàn

Hội tụ, gắn kết, đồng hành cùng phát triển

Trong thời buổi kinh tế đầy biến động, đặc biệt sau những thách thức của đại dịch, việc liên kết, chia sẻ cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp trở thành yếu tố sống còn. Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đoàn Việt Nam đã trở thành mái nhà chung để các thành viên gặp gỡ, hỗ trợ, trao cơ hội hợp tác và cùng phát triển các dự án có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong họ Đoàn, CLB còn chủ động mở rộng hợp tác với các dòng họ khác tại khu vực phía Nam, hình thành mạng lưới doanh nhân năng động và sáng tạo.

Lễ ký kết hợp tác

Đặc biệt, CLB còn mở rộng hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam như: Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore…, góp phần giúp doanh nhân họ Đoàn mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ tiên tiến, đưa thương hiệu Việt vươn xa trên trường khu vực và toàn cầu.

Một trong những hoạt động nổi bật là Triển lãm giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp họ Đoàn, được tổ chức thường niên tại TP. HCM, quy tụ hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài họ Đoàn, trưng bày sản phẩm đa dạng từ nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến công nghệ cao.

Tại chương trình Giao lưu thương mại doanh nghiệp họ Đoàn lần 2 (mở rộng) ngày 22/9/2025 vừa qua, Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đoàn Việt Nam đã khẳng định mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh của mình với nhiều hợp tác thiết thực, kết nối hiệu quả giữa các doanh nhân họ Đoàn và các doanh nghiệp quốc tế.

Sự kiện có mặt nhiều lãnh đạo, đại diện của các hiệp hội trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam và Trung Quốc: ông Dương Khải Dũng - Phó Hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam; ông Đoàn Ngọc Huy - Thường trực Đoàn tộc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân họ Đoàn Việt Nam; ông Đoàn Hữu Ngan - Chủ tịch Đoàn tộc Việt Nam; ông Đoàn Bá Đàm - Thường trực Đoàn tộc Việt Nam, cùng hơn 200 doanh nghiệp các dòng họ khác như họ Trần, họ Mai, họ Hà, họ Dương…

Giao lưu kỷ niệm ngày Hội Doanh nhân Sài Gòn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Ngọc Huy cho biết: “Họ Đoàn là một trong những dòng họ lâu đời của dân tộc, gắn bó mật thiết với chiều dài lịch sử, văn hóa, chính trị và kinh tế của đất nước. Sự kiện giao lưu thương mại lần này là cơ hội xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác không chỉ trong dòng tộc mà còn với cộng đồng doanh nhân các họ và vươn tầm quốc tế.”

Bên cạnh kết nối kinh doanh, CLB còn là nơi chia sẻ tri thức quản trị, xu hướng thị trường, chuyển đổi số, giúp các doanh nhân họ Đoàn nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên mới. Nhiều hội thảo chuyên đề, tọa đàm kinh tế đã được tổ chức, quy tụ các chuyên gia đầu ngành, tạo không gian học hỏi và trao đổi kinh nghiệm quý báu, góp phần thúc đẩy năng lực sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của các thành viên.

Hướng về cội nguồn, lan tỏa giá trị nhân văn

Song song với sứ mệnh kinh tế, Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đoàn Việt Nam luôn đặt trọng tâm vào giá trị văn hóa và tinh thần hướng về cội nguồn với phương châm “lá lành đùm lá rách”.

Các chương trình thiện nguyện của CLB

Các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội được CLB tổ chức thường xuyên: trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ người già neo đơn, giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng địa phương trong khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Sự ra đời của Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đoàn Việt Nam không chỉ là dấu mốc mới của cộng đồng họ Đoàn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm xã hội của doanh nhân Việt. Trong dòng chảy hội nhập, cộng đồng doanh nhân họ Đoàn luôn nỗ lực kết nối để phát triển, lan tỏa để cống hiến, cùng chung tay dựng xây một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

(Nguồn: Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đoàn)