Cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn, nối đường Lê Duẩn (Quốc lộ 1A, phường Phú Xuân, TP Huế) với đường Phạm Thị Liên và Vạn Xuân (phường Kim Long, TP Huế), hình thành trục giao thông quan trọng. Cầu có kết cấu bê tông cốt thép, dài 40m, rộng 6,5m.

Khởi công từ tháng 4/2022, cây cầu nhằm kết nối 2 phường Kim Long và Phú Xuân, mở rộng không gian đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách đến điểm du lịch miệt vườn Kim Long.

Trước đây, cầu sắt cũ chỉ đủ cho xe hai bánh và người đi bộ, không đáp ứng được nhu cầu lưu thông ngày càng tăng.

Cầu Vạn Xuân sau 3 năm thi công chưa thể đưa vào sử dụng. Ảnh: Lê Bằng

Hạng mục cầu Vạn Xuân thuộc gói thầu số 37, thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (Green City) - Dự án thành phần Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), với tổng giá trị hợp đồng hơn 122 tỷ đồng, do Liên danh Công ty CP Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế và Công ty Cầu 1 Thăng Long thi công.

Đến nay, nhiều hạng mục của gói thầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hạng mục quan trọng nhất là cầu Vạn Xuân dù đã xây xong nhưng vẫn chưa thể khai thác, buộc phải rào chắn, do chưa hoàn thiện tuyến đường dẫn lên cầu thuộc phường Phú Xuân.

Theo người dân phường Kim Long, nhiều con em địa phương đang theo học tại các trường THCS, THPT trong nội thành Huế thuộc phường Phú Xuân. Cầu Vạn Xuân chưa thể lưu thông khiến việc đi lại gặp khó khăn, người dân phải chạy lên cầu Kim Long (cách cầu Vạn Xuân khoảng 2km) mới qua được đường Lê Duẩn để vào nội thành.

Ông Nguyễn Đen (ở đường Phạm Thị Liên) cho biết, người dân rất phấn khởi khi cầu được xây mới, giúp giải quyết nhu cầu đi lại của bà con phường Kim Long.

Cầu Vạn Xuân chưa thể lưu thông khiến việc đi lại gặp khó khăn. Ảnh: Lê Bằng

Do cầu Vạn Xuân cũ nhỏ hẹp, xuống cấp nên ô tô và các phương tiện có tải trọng lớn không thể lưu thông qua cầu.

“Nhu cầu đi lại qua cầu Vạn Xuân rất lớn, nhưng 3 năm xây dựng cầu chưa được đưa vào sử dụng khiến người dân rất tiếc nuối. Mong các cơ quan chức năng, đơn vị thi công sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ làm đường dẫn để cầu sớm được lưu thông”, ông Đen nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, cầu Vạn Xuân đã được thi công hoàn thiện các hạng mục, tuyến đường dẫn tại đường Phạm Thị Liên dẫn lên cầu cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên, đường dẫn đầu cầu giáp với tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc phường Phú Xuân đang ngổn ngang, chưa thể thi công do vướng mặt bằng của người dân chưa di dời. Đơn vị thi công phải giăng dây, rào chắn tôn ở đầu cầu để cấm phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn.

Vướng mắc mặt bằng

Ông Võ Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Xuân cho biết, cầu Vạn Xuân hiện còn vướng mặt bằng đoạn đường dẫn phía đường sắt Bắc – Nam ra đường Lê Duẩn, liên quan 5 hộ dân với diện tích giải phóng khoảng 1.100m².

Ông Lành cho biết, nhu cầu đi lại qua cầu Vạn Xuân rất lớn. UBND phường đã nhiều lần phối hợp với Ban Quản lý dự án Đô thị xanh (chủ đầu tư) và Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 (đơn vị phụ trách GPMB) tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để hoàn thành công trình.

Người dân phải đi đường vòng lên cầu Kim Long để vào nội thành. Ảnh: Lê Bằng

Trong khi đó, ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết, phương án tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của cầu Vạn Xuân đã có. Hiện Ban đã trình và chờ điều chỉnh vị trí đất tái định cư.

“Chính quyền đã vận động các hộ dân bị ảnh hưởng, nếu có đất tái định cư các hộ dân sẽ dời đi”, ông Tuấn thông tin.