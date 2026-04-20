Dự án xây dựng cầu Tứ Liên (Hà Nội) có mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, bắc qua sông Hồng, kết nối nút giao đường Nghi Tàm với nút giao đường Trường Sa, tổng chiều dài khoảng 5,15km.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, thời gian gần đây, phường Hồng Hà quyết liệt triển khai việc giải phóng mặt bằng tại khu vực ngõ 310 Nghi Tàm và lân cận.

Hình ảnh ghi nhận tại những ngôi nhà đầu tiên được phá dỡ ở ngõ 310 Nghi Tàm. Tổng diện tích thu hồi tại phường Hồng Hà để phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên khoảng 293.000m² đất, liên quan 732 thửa đất (bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, bãi bồi và đất tổ chức).

Gia đình bà Hậu sở hữu khu đất rộng khoảng 100m2. Sau khi nhận đền bù và tháo dỡ, ngôi nhà còn lại khoảng 30m2. "Gia đình tôi đồng thuận với chính quyền nên sớm thu dọn và bàn giao mặt bằng. Trong ngày 17/4, chúng tôi đã hoàn tất tháo dỡ", bà Hậu chia sẻ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Út và bà Nguyễn Thị Nguyệt chuyển đồ ra để tạm tại lán cuối ngõ để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Ông Út cho biết ngôi nhà 4 tầng, rộng 60m2 nằm trong ngách của gia đình được đền bù 45 triệu/m2.

Xe tải chuyển đồ tấp nập ra vào trong con ngõ này trong suốt một tuần nay.

Trong ngày 17/4, nhiều gia đình vẫn tiếp tục chuyển đồ. Một số nhà xưởng, cửa hàng thuê thợ tháo dỡ hoặc thanh lý bớt đồ đạc để nhanh chóng dời đi.

Bên trong các căn nhà, đội ngũ công nhân bắt đầu đập bỏ các tường bao.

Phía công trường được căng dây, dựng tôn chắn hoặc đặt biển cảnh báo để giữ an toàn. Mặt bằng tại đường Nghi Tàm là một trong những điểm trọng yếu trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã giải phóng gần 80% diện tích. Trong đó, phường Hồng Hà đạt trên 63%.