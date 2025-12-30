Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal (1975 - 2025) đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal cho biết, quan hệ Việt Nam - Nepal được xây dựng trên nền tảng tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng hòa bình. Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ quý báu của nhân dân Nepal dành cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của Việt Nam, đặc biệt là tiếng nói ủng hộ chính nghĩa tại các diễn đàn quốc tế trong những năm tháng khó khăn.

TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal. Ảnh: M.A

Năm 2025 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, với điểm nhấn là chuyến thăm chính thức Nepal của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vào tháng 8/2025. Chuyến thăm đã tạo động lực thúc đẩy tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal cùng các đối tác tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Theo ông Tuấn, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao không chỉ là dịp để chúng ta nhìn lại quá khứ với niềm tự hào mà quan trọng hơn là để chúng ta cùng nhau cam kết cho một tương lai phát triển thịnh vượng.

Thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal đã phát huy vai trò là đầu mối đối ngoại nhân dân quan trọng trong bối cảnh hai nước chưa có cơ quan đại diện ngoại giao thường trú, tích cực kết nối các tổ chức, học giả, doanh nghiệp và cộng đồng hai nước nhằm vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nepal.

Từ khi được thành lập đầu năm 2022, Hội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, triển khai nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực, nổi bật là việc đón tiếp các đoàn tăng ni, phật tử và đại biểu Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal sang thăm Việt Nam.

Hội đã tổ chức các chuyến thăm, làm việc tại Nepal, trong đó có chuyến công tác tháng 5/2023 do Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal Trần Anh Tuấn dẫn đầu, được Chủ tịch Quốc hội Nepal tiếp đón, mở ra các hướng hợp tác cụ thể giữa hai bên.

Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal (1975 - 2025). Ảnh: M.A

Phát biểu trực tuyến tại buổi lễ, ông Dhan Bahadur Oli, Đại sứ không thường trú của Nepal tại Việt Nam gửi lời cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal vì những đóng góp tích cực cho quan hệ song phương.

Đại sứ nhấn mạnh quan hệ hai nước được thiết lập từ năm 1975 dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, các giá trị chung về hòa bình, độc lập, không can thiệp và toàn vẹn lãnh thổ, cùng sự gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tinh thần nhân văn.

Hợp tác song phương đang ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa và giao lưu nhân dân, với nhiều thỏa thuận quan trọng được ký kết thời gian qua, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và hợp tác giữa hai nước.

Nepal khẳng định ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như kinh tế, du lịch, hàng không, nông nghiệp, năng lượng sạch, kinh tế số, giáo dục và văn hóa; đồng thời cam kết tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương, thúc đẩy hòa bình, đối thoại và phát triển bền vững.