Năm qua, ngành ngoại giao đã phản ánh khí thế, quyết tâm mới với 3 nét mới. Mới về nội dung, các hoạt động ngoại giao đều có nội dung thực chất, bám sát trọng tâm trong nước, nhất là các nghị quyết chiến lược của Đảng; mới trong cách thức triển khai, với nhiều bước phát triển mới, đặc biệt các phương thức ngoại giao chuyên ngành được phát huy; mới trong việc tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả.

Trong năm 2025, các lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 75 hoạt động đối ngoại, tăng gần 1,5 lần so với năm 2024, tạo định hướng chiến lược cho quan hệ với các đối tác.

Công tác ngoại giao phục vụ phát triển, ngoại giao kinh tế với phương châm "lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ" đã đem lại nhiều kết quả thực chất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Ngoại giao tham quan triển lãm ảnh về thành tựu của ngành

Ngành ngoại giao phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, với dấu ấn nổi bật là tổ chức thành công các hội nghị đa phương cấp cao quan trọng như diễn đàn Tương lai ASEAN, hội nghị P4G, phối hợp tổ chức lễ mở ký Công ước Tội phạm mạng của Liên Hợp Quốc; đảm nhiệm thành công vai trò thành viên và tái cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Vượt qua 'những cơn gió ngược'

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, ngành ngoại giao đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt những kết quả đối ngoại quan trọng, rất thành công, đóng góp vào những thành tựu chung của cả nước. Việt Nam đã vượt qua "những cơn gió ngược" để đạt được những thành tựu quan trọng.

Chia sẻ nhiều câu chuyện cụ thể, ấn tượng đáng nhớ trong hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng khái quát những kết quả của ngành ngoại giao bằng 6 nhóm từ khóa với 24 chữ: "Bộ máy tinh gọn, thích ứng kịp thời, sáng tạo hiệu quả, hợp tác mở rộng, vị thế nâng cao, kiến tạo phát triển".

Với sáng tạo hiệu quả, công tác đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác xây dựng chương trình đối ngoại ngày càng khoa học, có tính chiến lược; hợp tác mở rộng với các đối tác, qua đó làm cơ sở đưa hợp tác lên tầm mức mới; nâng cao giá trị chiến lược và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Lần đầu tiên, Việt Nam có quan hệ từ mức Đối tác chiến lược trở lên với toàn bộ 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, toàn bộ các nước G7, 18/21 thành viên G20.

Thủ tướng: Ngành ngoại giao sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu, thắng lợi to lớn hơn nữa

Với vị thế nâng cao, Việt Nam tham gia và đóng góp nhiều sáng kiến tại các diễn đàn quan trọng như WEF, BRICS mở rộng, Thượng đỉnh G20...; đăng cai và tổ chức thành công nhiều hội nghị đa phương cấp cao; đảm nhiệm thành công vai trò thành viên, vị trí tại nhiều cơ chế quan trọng của Liên Hợp Quốc.

Ngành cũng kiến tạo phát triển và ứng phó linh hoạt, hiệu quả với các biến động bên ngoài, thu hút các nguồn lực đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nâng tầm "sứ mệnh quốc tế", đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, phát triển

Thủ tướng cho biết, Đảng và Nhà nước đặt kỳ vọng rất lớn vào việc công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ phát huy vai trò "tiên phong, trọng yếu, thường xuyên", "đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị Trung ương 15.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu về Điều ước quốc tế do Bộ Ngoại giao xây dựng, quản lý

Về việc triển khai các phương hướng, nhiệm vụ, Thủ tướng đề nghị ngành Ngoại giao quán triệt phương châm theo 6 nhóm từ khóa với 24 chữ: "Tham mưu chính xác, thích ứng linh hoạt, xoay chuyển kịp thời, chuyển đổi hiệu quả, trách nhiệm cộng đồng, ổn định phát triển".

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp; phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng lúc, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội.

Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao củng cố vững chắc vành đai an ninh - phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược cho các tình huống phức tạp, bất ngờ và những biến động của tình hình thế giới.

Ngành ngoại giao tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác.

Ngoại giao cần nâng tầm "sứ mệnh quốc tế", đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, phát triển và giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới, góp phần xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Ngoại giao

Thủ tướng cho rằng cần phát huy sức mạnh mềm quốc gia, văn hóa dân tộc, lan tỏa hình ảnh Việt Nam "độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc" tương xứng với tầm vóc, thế và lực của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.