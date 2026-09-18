Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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17/09 23:45
|Levski Sofia 0-1 Salzburg
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On Sports News
|OFI Crete 2-0 Hoffenheim
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18/09 02:00
|Besiktas 4-1 Marseille
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On Sports
|Celtic 1-3 Ferencvarosi
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On Sports +
|Crystal Palace 4-0 Lech Poznan
|Juventus 5-0 NEC Nijmegen
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Lillestrom 1-2 Torreense
|Sociedad 1-2 Bournemouth
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On Sports News
|Viktoria Plzen 0-3 Saint Gilloise
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3
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18/09 01:30
|Man City 5-0 Norwich
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SCTV15
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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18/09 00:00
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Real Betis 1-0 Getafe
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On Sports, SCTV22
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18/09 02:30
|Malaga 1-3 Villarreal
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SCTV22
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MÔN BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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17/09 12:00
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Nữ Uzbekistan 1-1 Nữ Trung Quốc
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17/09 14:00
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Nữ Bangladesh 0-6 Nữ Hàn Quốc
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Nữ Thái Lan 0-1 Nữ Đài Bắc Trung Hoa
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17/09 17:00
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Nữ Hong Kong (Trung Quốc) 0-2 Nữ Philippines
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17/09 17:30
|Nữ Nhật Bản 8-0 Nữ Việt Nam
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VTV6
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17/09 17:30
|Nữ Myanmar 0-8 Nữ Triều Tiên
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