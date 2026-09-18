Kết quả bóng đá hôm nay

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 UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

17/09  23:45

 Levski Sofia 0-1 Salzburg

On Sports News
OFI Crete 2-0 Hoffenheim

18/09  02:00

 Besiktas 4-1 Marseille

On Sports
Celtic 1-3 Ferencvarosi

On Sports +
Crystal Palace 4-0 Lech Poznan

Juventus 5-0 NEC Nijmegen

Lillestrom 1-2 Torreense

Sociedad 1-2 Bournemouth

On Sports News
Viktoria Plzen 0-3 Saint Gilloise

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3

18/09  01:30

 Man City 5-0 Norwich

SCTV15

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

18/09  00:00

Real Betis 1-0 Getafe

On Sports, SCTV22

18/09  02:30

 Malaga 1-3 Villarreal

SCTV22

MÔN BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

17/09  12:00

Nữ Uzbekistan 1-1 Nữ Trung Quốc

17/09  14:00

Nữ Bangladesh 0-6 Nữ Hàn Quốc

Nữ Thái Lan 0-1 Nữ Đài Bắc Trung Hoa

17/09  17:00

Nữ Hong Kong (Trung Quốc) 0-2 Nữ Philippines

17/09  17:30

 Nữ Nhật Bản 8-0 Nữ Việt Nam

VTV6

17/09  17:30

 Nữ Myanmar 0-8 Nữ Triều Tiên