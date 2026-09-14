Tiền đạo người Na Uy ghi bàn giúp Man City đánh bại MU 1-0 ngay tại Old Trafford, bằng cú dứt điểm cận thành ở cột xa.

Tuy nhiên, tình huống gây tranh cãi bởi Enzo Fernandez đứng trong tư thế việt vị và lao người về phía bóng trước lúc bóng đến chân Haaland.

Enzo Fernandez đã rơi vào thế việt vị khi tham gia vào tình huống ghi bàn của Haaland - Ảnh: Sky Sports

Động tác của Fernandez thu hút sự chú ý của Lisandro Martinez và thủ môn Senne Lemmens, qua đó tạo khoảng trống để Haaland lập công.

Trong thông báo mới nhất, Pro Ref (Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh) thừa nhận, sự tham gia của Enzo ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự MU và VAR đáng lẽ phải đề nghị trọng tài xem lại màn hình bên ngoài sân.

Người phát ngôn Pro Ref cho biết: "Quyết định ban đầu là bắt lỗi việt vị đối với Erling Haaland. VAR kiểm tra và xác định cầu thủ này vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng.

Trong cùng pha bóng tấn công, Enzo Fernandez không chạm bóng nên việc xác định lỗi việt vị phụ thuộc vào nhận định của trọng tài.

Tuy nhiên, ở trường hợp này, VAR không đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng từ vị trí của Enzo Fernandez. Đáng lẽ họ phải đề nghị trọng tài xem lại tình huống.

Chúng tôi đã liên hệ với MU để thừa nhận sai sót trong nhận định."

Cựu trọng tài Mark Halsey cũng khẳng định, tổ VAR mắc sai lầm nghiêm trọng. Dù Pro Ref lên tiếng, kết quả trận đấu sẽ không thay đổi: MU mất 3 điểm, còn Man City duy trì mạch toàn thắng.

Lisandro Martinez bức xúc nói: "Đây là giải đấu hay nhất thế giới, quy tụ những đội bóng và cầu thủ hàng đầu, nhưng chúng tôi lại phải rời sân cùng sự bất công.

Bàn thắng của Haaland lẽ ra không được công nhận - Ảnh: SunSport

Đó là tình huống việt vị. Enzo Fernandez đứng ngay trước mặt nên tôi phải lao về phía anh ta. Chính vì thế, Haaland hoàn toàn trống trải ở cột xa.

Thật khó chấp nhận khi chúng tôi thua trận derby và mất 3 điểm. Mỗi mùa giải, họ đều đến câu lạc bộ để giải thích luật trong một tiếng rưỡi, nhưng sau đó 5 hay 6 người vẫn mắc những sai lầm như vậy."

HLV Michael Carrick cũng bày tỏ sự thất vọng: "Tôi thực sự bối rối. Bóng đá hiện nay có cả đội ngũ ngồi trong phòng với đầy đủ màn hình để đưa ra quyết định.

Điều đáng lo hơn là nếu đây thực sự là cách họ diễn giải khái niệm ‘không tham gia vào tình huống’. Với tôi, đó là lời giải thích gây sửng sốt."