Chiều 24/3, tuyển Bangladesh có buổi tập trên sân Đào tạo bóng đá trẻ VFF, chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 26/3 tới. Đáng chú ý trong buổi tập này là sự xuất hiện của ngôi sao Hamza Choudhury. Cầu thủ này vừa mới đặt chân tới Hà Nội, sau đó anh di chuyển thẳng tới sân tập. Anh ngồi ngoài xem các đồng đội tập luyện.

Hamza Choudhury đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh trong màu áo Leicester City. Giá trị chuyển nhượng của ngôi sao Bangladesh là 5 triệu Euro (khoảng 150 tỉ đồng).

Hamza Choudhury (phải) vừa mới tới Hà Nội. Ảnh: S.N

Choudhury gia nhập học viện Leicester từ năm 7 tuổi, trưởng thành qua các cấp độ trẻ và từng có 7 lần khoác áo U21 Anh. Trong sự nghiệp cấp CLB, anh cùng Leicester City giành chức vô địch FA Cup mùa giải 2020/2021, Siêu cúp Anh năm 2021 và đăng quang tại giải hạng Nhất Anh mùa 2023/24.

Do vướng lịch của CLB nên Choudhury sang Việt Nam muộn nhất. Sự hiện diện của cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại môi trường đỉnh cao được kỳ vọng giúp đội khách nâng cao chất lượng tuyến giữa.

Theo danh sách đăng ký, tuyển Bangladesh mang sang Việt Nam lực lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Trong số này, có thể kể đến các cầu thủ trưởng thành hoặc đang thi đấu tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch.