Sau khi bán vé bằng hình thức online, VFF tiếp tục phân phối vé trực tiếp tới người hâm mộ trong hai ngày. Cụ thể, ngày 25/3: Sáng từ 9h00 đến 11h30; Chiều từ 14h30 đến 17h00. Ngày 26/3: Sáng từ 9h00 đến 11h30; Chiều từ 15h00 đến 19h00. Vé được bán tại quầy ở SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội. Trận tuyển Việt Nam vs Bangladesh có 2 mức giá là 200 và 300 nghìn đồng.

Tuyển Việt Nam đá giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3. Ảnh: S.N

Liên quan tới trận đấu, tuyển Bangladesh có mặt tại Hà Nội từ ngày 21/3, với lực lượng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trưởng thành từ các nền bóng đá như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada và Đan Mạch. Nhóm cầu thủ này được kỳ vọng giúp đại diện Nam Á gia tăng sức cạnh tranh, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi và tranh chấp cường độ cao.

Đáng chú ý nhất là tiền vệ Hamza Choudhury - cầu thủ từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City. Tuy nhiên, do vướng lịch thi đấu cấp CLB, tiền vệ này dự kiến đến Hà Nội vào ngày 24/3.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam có đủ quân số trong ngày hôm nay. HLV Kim Sang Sik triệu tập lực lượng mạnh nhất, và khả năng có nhiều thử nghiệm trong trận gặp Bangladesh, sẵn sàng cho trận quyết đấu với Malaysia ngày 31/3 tới.