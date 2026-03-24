Sau hơn 3 năm vắng mặt, trung vệ Đình Trọng trở lại tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và tái đấu Malaysia (31/3).

Cầu thủ CAHN chia sẻ cảm xúc: "Khi nghe tin danh sách sơ bộ tôi rất vui, và rất hạnh phúc khi mình có tên ở danh sách chính thức của tuyển Việt Nam. Rất lâu rồi tôi mới trở lại đội tuyển. Gia đình giúp tôi có thêm nhiều động lực để trở lại sau chấn thương, vì vậy tôi báo tin vui cho họ đầu tiên".

Trung vệ Đình Trọng trở lại tuyển Việt Nam sau hơn 3 năm vắng mặt. Ảnh: S.N

Đình Trọng cho biết danh sách tập trung tuyển Việt Nam lần này ai cũng xứng đáng, và vì thế sự cạnh tranh chắc chắn sẽ rất lớn để có suất thi đấu chính thức. Cầu thủ người Hà Nội rất vui khi được sát cánh cùng những đồng đội cũ, đặc biệt là trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

“Được triệu tập cùng các đồng đội CLB CAHN đương nhiên thoải mái, nhưng lên tuyển đều những cầu thủ chất lượng nên tôi phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh vị trí chính thức. Khi nhìn vào danh sách, tất cả những người có mặt đều xứng đáng”, Đình Trọng khẳng định.

Nhóm cầu thủ CAHN trong buổi tập chiều 24/3. Ảnh: S.N

Về hai trận đấu sắp tới, Đình trọng cho biết Ban huấn luyện sẽ có cuộc họp với toàn đội để phân tích, chuẩn bị tốt nhất về nhân sự, đấu pháp. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng.

Trong buổi tập chiều 24/3, Đình Trọng cùng các cầu thủ CAHN chủ yếu đi bộ và chạy chậm do vừa thi đấu ở V-League (đá bù vòng 13). Tất cả phải cố gắng, ghi điểm với HLV Kim Sang Sik trong các buổi tập tới để có được vị trí chính thức ở tuyển Việt Nam.