Tiệm cận hoàn hảo

Nhìn vào danh sách tập trung của tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3, có thể thấy đây là một trong những thời điểm mà đội bóng áo đỏ sở hữu lực lượng đồng đều và giàu chiều sâu bậc nhất trong vài năm trở lại đây.

Trong khung gỗ, sự hiện diện của Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Trung Kiên mang đến sự yên tâm lớn, bởi cả 3 đều là những thủ môn đang duy trì phong độ ổn định tại CLB ở mùa giải 2025/26.

Tuyển Việt Nam đang sở hữu lực lượng đồng đều

Hàng phòng ngự cũng mang đến nhiều kỳ vọng với những cái tên giàu tiềm năng và kinh nghiệm cùng hội tụ. Sự trở lại của Trần Đình Trọng hay Đoàn Văn Hậu giúp tăng thêm chiều sâu và chất lượng cho hệ thống phòng ngự của 'Những chiến binh sao vàng'.

Đặc biệt, hai biên của tuyển Việt Nam đang cho thấy sự cân bằng rõ rệt, nhất là hành lang trái với những phương án như Cao Quang Vinh, Văn Vĩ hay Văn Khang – những cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt, tạo đột biến cao.

Trên hàng công, cảm giác “dư dả” còn rõ ràng hơn. Tuyển Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt tấn công đáng chú ý nhất hiện nay, từ những cầu thủ giàu kinh nghiệm đến các nhân tố trẻ đang lên.

Tổng thể, HLV Kim Sang Sik đang sở hữu một đội hình gần như không có điểm yếu rõ ràng. Sự cân bằng giữa các tuyến, cùng chiều sâu lực lượng, mang đến niềm tin rằng tuyển Việt Nam có thể hướng đến những màn trình diễn thuyết phục hơn ở các trận đấu tới.

Vì đâu?

Có thể thấy, tuyển Việt Nam đang được coi khá hoàn hảo về chất lượng, sự đồng đều… Tuy nhiên, khi nhìn kỹ rõ ràng HLV Kim Sang Sik vẫn còn thiếu một mảnh ghép để “Những chiến binh Sao vàng” trở nên đáng gờm hơn.

Vấn đề dễ nhận thấy nhất là vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Những Duy Mạnh, Nhật Minh, Thành Chung, Văn Hậu hay Đình Trọng đều có chuyên môn tốt, thậm chí rất tốt để đủ khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật.

Nhưng, HLV Kim Sang Sik vẫn thiếu 1 thủ lĩnh thực sự để hoàn hảo hơn

Nhưng điều còn thiếu lại nằm ở khả năng chỉ huy và truyền lửa như từng thấy ở tuyển Việt Nam, khi có Quế Ngọc Hải hay Đỗ Hùng Dũng trước đây hoặc gần nhất là Bùi Tiến Dũng.

Ngay cả Duy Mạnh, người được trao băng đội trưởng dưới thời HLV Kim Sang Sik, dù vẫn đảm bảo được sự kết nối nơi phòng thay đồ, nhưng để thể hiện khả năng truyền lửa tốt hơn nữa thì là chưa.

Vậy nên, ngoài việc tìm được tiếng nói chung nơi hàng phòng ngự, điều ông Kim Sang Sik cần lúc này là xuất hiện một thủ lĩnh thực sự để kết nối và dẫn dắt và tuyển Việt Nam trở nên hoàn hảo hơn nữa.