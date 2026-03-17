Chiều 17/3, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội, chuẩn bị tham dự giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3. Ở đợt tập trung này, U23 Việt Nam vắng nhiều gương mặt quen thuộc.

Thay vào đó, rất nhiều các cầu thủ trẻ lứa U20-U21 được triệu tập, nhằm chuẩn bị dài hơi cho tương lai, trước mắt là Asiad diễn ra vào tháng 9/2026 tại Nhật Bản. Có thể kể tới: Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)…

Đánh giá về đợt tập trung lần này của U23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, sự khác biệt là có nhiều cầu thủ trẻ và đa số đều ít được thi đấu. U23 Việt Nam được chuẩn bị dài hơi cho chiến dịch Asiad vào tháng 9, vì thế đội tiếp tục được sàng lọc, tuyển chọn kỹ lưỡng.

Gương mặt đáng chú ý của U23 Việt Nam là cầu thủ Việt kiều Antonio Moric (CLB NK Trnje – Croatia) vừa được đôn lên từ U19 Việt Nam. HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét: "Chúng tôi quyết định đưa Moric tập luyện cùng với đội U23 Việt Nam trong thời gian 1 tuần. Đối với tất cả các đội tuyển quốc gia luôn mở cửa tìm kiếm những tài năng và những con người tốt nhất cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Antonio Moric sinh năm 2008, có mẹ người Việt Nam và bố người Croatia, được kỳ vọng tạo nên sự khác biệt ở U19 Việt Nam và U23 Việt Nam trong tương lai.

Lần này thì nếu như Moric thích nghi với đội bóng thì chắc chắn bạn ấy có cơ hội tham gia cùng với đội. Tới thời điểm hiện tại tôi chưa đánh giá hết cái khả năng của Moric, nhưng đã có kế hoạch với cầu thủ này".

Về sự vắng mặt đáng tiếc của tiền đạo trẻ Lê Phát vì chấn thương, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "Lê Phát là một cầu thủ rất tốt, việc cậu ấy không lên đội U23 Việt Nam ảnh hưởng tới lối chơi và xây dựng đội hình sắp tới".