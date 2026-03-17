Không khí bóng đá Malaysia đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi người hâm mộ đồng loạt lên tiếng phản đối LĐBĐ Malaysia (FAM). Sáng 17/3, một nhóm CĐV Selangor đã tụ tập trước trụ sở FAM la ó và yêu cầu làm rõ vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi.

CĐV Malaysia la ó, phản đối trước trụ sở của FAM - Ảnh: Stadium Astro

Dù diễn ra trong trật tự, việc CĐV Malaysia "quây" trụ sở FAM vẫn tạo ra áp lực lớn lên bộ máy điều hành. Người hâm mộ mang theo biểu ngữ, trực tiếp bày tỏ sự bất bình với cách xử lý thiếu minh bạch của FAM. Theo họ, đây không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn liên quan đến uy tín và sự liêm chính của bóng đá quốc gia.

Căng thẳng gia tăng khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của FAM. Ngay sau đó, AFC chính thức ra án phạt: Malaysia bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.

Không dừng lại ở đó, FAM còn bị phạt 50.000 USD. Quyết định này khiến cơ hội cạnh tranh của Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận trong nước.

Video Malaysia 4-0 Việt Nam (nguồn: VTV)