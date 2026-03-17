U19 Việt Nam bước vào buổi tập đầu, chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027. Về nhân sự của U19 Việt Nam, đáng chú ý, tiền đạo Antonio Moric (CLB NK Trnje – Croatia), tạm thời được điều chuyển sang tập luyện cùng U23 Việt Nam để tiếp tục theo dõi, đánh giá ở môi trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn. Theo kế hoạch, cầu thủ này trở lại U19 Việt Nam khi U23 Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026.

Antonio Moric sinh năm 2008, có mẹ người Việt Nam và bố người Croatia, được kỳ vọng tạo nên sự khác biệt ở U19 Việt Nam và U23 Việt Nam trong tương lai.

HLV Yutaka Ikeuchi của U19 Việt Nam đánh giá: "Antonio có nền tảng căn bản rất tốt, cách cậu ấy quan sát không gian trước khi nhận bóng cho thấy sự khác biệt của môi trường đào tạo châu Âu. Tuy nhiên, Antonio cần thời gian để thích nghi với khí hậu và sự gắn kết với các đồng đội mới ở U19 Việt Nam".

rong ngày 17/3, U23 Việt Nam cũng hội quân và bước vào tập luyện tại Hà Nội, chuẩn bị cho CFA Team China 2026. Trước ngày tập trung, HLV Kim Sang Sik nhận tin không vui từ chấn thương vai của tiền đạo trẻ Lê Phát.

Ngày 23/3, U23 Việt Nam rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ, bay sang Trung Quốc dự giải quốc tế CFA Team China 2026. Do HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt tuyển Việt Nam, trợ lý Đinh Hồng Vinh là người được giao nhiệm vụ cầm quân ở U23 Việt Nam. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) vàU23 Trung Quốc (31/3).