Những tưởng có trận đấu khó khăn trước CA TP.HCM nhưng Thể Công Viettel lại giành chiến thắng dễ dàng 3-0, với những pha lập công của Pedro Henrique, Damian Vũ Thanh An và Lucao.

Đánh giá về trận đấu, HLV Popov của Thể Công Viettel cho biết: "Chúng tôi có một vài sự thay đổi chiến thuật cần 5-10 phút thích nghi sau đó mọi thứ trở nên mượt mà hơn. Cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng quan trọng hơn là Thể Công Viettel giành 3 điểm. 3-0, 5-0 hay 1-0 đều là 3 điểm".

HLV Popov. Ảnh: S.N

Ở trận này, ngay sau khi vào sân, tân binh Việt kiều Damian Vũ Thanh An lập tức có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. HLV Popov nhận xét: "Damian làm tốt việc của mình khi được vào sân. Tôi không muốn nói điều này công khai vì đó là việc cá nhân. Điều quan trọng là cả đội làm tốt và có những bàn thắng. Tất nhiên chúng tôi cần cải thiện nhiều hơn ở những pha dứt điểm nhưng nhìn chung các cầu thủ làm tốt theo chiến thuật, kiểm soát bóng, nhịp độ và tấn công".

"Tất cả các cầu thủ đều quan trọng, tôi không muốn nói cá nhân, nó không công bằng với đội bóng. Hôm nay hàng phòng ngự tốt, phần lớn thời gian thủ môn không phải làm việc, duy nhất có tình huống Văn Trâm chuyền về. Khi Phan Tuấn Tài triển khai bóng, các cầu thủ làm tốt, đối phương phải xoay đội hình. Chúng tôi có sự cạnh tranh tốt kể cả vị trí thủ môn. Tôi xoay tua tất cả các vị trí", HLV Popov chốt lại.

Damian Vũ Thanh An ghi bàn đầu tiên cho Thể Công Viettel.

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: "Tôi nghĩ cầu thủ của mình làm tốt. Điểm nhấn nhất là thể lực. Ở ngay trận ra quân tôi nói là càng về cuối thì các cầu thủ tôi bị tụt hơi. Chúng tôi cũng không có sự chuẩn bị kỹ. Nhưng về tinh thần thì tôi vẫn ghi nhận các học trò của tôi đã làm tốt. Họ đã làm hết sức mình".