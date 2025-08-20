“Nữ Thái Lan thua Việt Nam 1-3, chấp nhận xếp hạng 4 Giải vô địch bóng đá nữ ASEAN 2025”, tờ Matichon viết về trận đấu trên sân Lạch Tray, chiều 19/8.

Matichon và báo Thái Lan nói chung đều cam chịu về sự lép vế của “Chaba Kaew” (biệt danh đội nữ Thái Lan) khi đối đầu nữ Việt Nam.

Nữ Việt Nam tiếp tục áp đảo nữ Thái Lan. Ảnh: Đức Anh

Ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, Thái Lan thua Việt Nam trong cả 2 cuộc đối đầu trực tiếp.

Trận tranh hạng Ba là thất bại thứ 4 liên tiếp của nữ Thái Lan trước các cô gái Việt Nam – tính trong các giải chính thức.

Mở rộng hơn, trong 8 trận gặp nhau gần nhất, nữ Việt Nam có 6 chiến thắng và hòa 2.

Trong một thập kỷ trở lại đây, bóng đá nữ Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt trước Thái Lan trong hầu hết các cuộc đối đầu chính thức.

Thái Lan chỉ có 2 chiến thắng trong các giải chính thức của khu vực trước năm 2016 (đều là SEA Games), và kể từ đó hoàn toàn không thể vượt qua Việt Nam.

Sau thất bại, Matichon dẫn lời HLV Futoshi Ikeda thừa nhận “nữ Thái Lan thiếu kinh nghiệm, gấp rút chỉnh sửa sai lầm hướng tới SEA Games 2025”.

Nhà cầm quân người Nhật Bản đầu tiên gửi lời chúc mừng đến tuyển Việt Nam và HLV Mai Đức Chung.

Ông giải thích: “Đội của chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, vẫn cần tích lũy thêm kinh nghiệm. Trong trận đấu còn mắc khá nhiều sai lầm, chúng tôi phải tiếp tục sửa chữa và phát triển hơn nữa”.

HLV Ikeda nhấn mạnh mục tiêu lớn tiếp theo của “Chaba Kaew” là SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan.

Nữ Thái Lan lo lắng trước SEA Games 33. Ảnh: Matichon

“Chúng tôi vẫn còn thời gian trước thềm SEA Games. Điều quan trọng là lựa chọn những cầu thủ tốt nhất để tham dự giải, với mục tiêu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Không chỉ các đội bóng trong khu vực ASEAN phát triển, mà bóng đá nữ trên toàn thế giới cũng đang tiến bộ mạnh mẽ”.

Nhà cầm quân 54 tuổi khẳng định đội nữ Thái Lan sẽ tập trung vào việc chuẩn bị dài hạn, để đua HCV SEA Games với nữ Việt Nam.

“Chúng tôi muốn chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể để nâng cao tiềm năng và hướng tới thành công trong tương lai. Đội hình hiện tại vẫn có thời gian để cải thiện trước khi bước vào SEA Games.

Còn nhiều điểm cần khắc phục, nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức để trở nên mạnh mẽ hơn”.

SEA Games 33 diễn ra cuối năm nay tại Thái Lan. Nữ Việt Nam giữ kỷ lục với chuỗi 4 lần vô địch liên tiếp, và luôn ít nhất vào đến chung kết kể từ năm 2001.

