Sức bật từ những bản hợp đồng triệu đô

Chưa bao giờ thị trường chuyển nhượng V-League lại sôi động và đắt đỏ như mùa giải 2025/26. Vị thế của giải đấu cao nhất Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của hàng loạt ngoại binh chất lượng, được định giá lên đến cả triệu USD.

Những bản hợp đồng "bom tấn" như Percy Tau của CLB Nam Định hay Matheus Felipe của CLB CA TP.HCM đã tạo ra một cú hích thực sự. Họ không chỉ mang đến đẳng cấp chuyên môn vượt trội mà còn kéo theo giá trị thương hiệu cho các đội bóng lẫn giải đấu.

Sự xuất hiện của những ngoại binh triệu USD như Percy Tau. Ảnh: CLB

Sự xuất hiện của những ngôi sao đắt giá này đã tạo ra hiệu ứng domino. Để có thể cạnh tranh, các đội bóng khác cũng buộc phải mạnh tay đầu tư, mang về những cầu thủ chất lượng tương xứng.

Kết quả là mặt bằng chung về giá trị cầu thủ tại V-League đã được đẩy lên cao một cách đồng bộ. Việc một giải đấu có nhiều cầu thủ được định giá cao cho thấy sức hấp dẫn và tiềm lực tài chính của nó.

Rõ ràng, V-League đang trở nên giàu có và lấp lánh hơn bao giờ hết, ít nhất là trên các con số thống kê.

Hy vọng giá trị thật, không phải "bong bóng"

Sự tăng trưởng vượt bậc về giá trị chuyển nhượng là điều đáng tự hào, nhưng nó cũng làm dấy lên một nỗi lo không hề nhỏ trong lòng những người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Bài học đắt giá từ giai đoạn "bong bóng" 2009-2013 vẫn còn đó. Khi ấy, V-League cũng từng chứng kiến một cuộc chạy đua tiền bạc điên rồ. Các CLB với sự hậu thuẫn của nhiều ông bầu đã vung tiền chiêu mộ ngôi sao, trả những mức lương "trên trời" mà không dựa trên một nền tảng tài chính bền vững.

V-League bước vào thách thức: giá trị thật hay chỉ là "bong bóng"?

Hậu quả, chỉ sau vài mùa khi các ông bầu rút lui, hàng loạt đội bóng rơi vào cảnh nợ nần, giải thể, biến mất và kéo lùi sự phát triển của cả nền bóng đá trong nhiều năm sau đó.

Vì vậy, câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này: sự thịnh vượng hiện tại của V-League có phải là giá trị thật? Liệu sự hào nhoáng có đi đôi với sự chuyên nghiệp trong quản trị, sự đầu tư bài bản cho đào tạo trẻ và cơ sở vật chất hay không?

Câu trả lời thì phải chờ, nhưng hy vọng rằng giá trị về tiền bạc sẽ chuyển hóa thành giá trị chuyên môn trên sân cỏ, nâng cao chất lượng các trận đấu và sức cạnh tranh của V-League.

Quan trọng hơn, đó phải là sự phát triển bền vững, dựa trên khả năng tự tạo ra doanh thu từ bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và các hoạt động thương mại.

Chỉ khi đó, sự giàu có của V-League mới thực sự có ý nghĩa, trở thành bệ phóng vững chắc để nâng tầm cả nền bóng đá Việt Nam.