Những ngày tháng 9, người dân và du khách đi dạo hai bờ sông Hương thích thú khi ngắm nhìn cầu Trường Tiền, biểu tượng của thành phố Huế được "thay áo mới".

Dưới ánh nắng, những nhịp cầu vòm thép nổi bật giữa dòng sông Hương, tạo nên diện mạo vừa quen vừa lạ. Toàn bộ hệ thống kết cấu thép của cây cầu được sơn lại màu nhũ bạc, thay cho màu trắng đục.

Lớp sơn mới không chỉ làm thay đổi diện mạo mà còn giúp các cấu kiện thép được bảo vệ trước môi trường khắc nghiệt bên sông Hương.

Cầu Trường Tiền rạng rỡ trên dòng sông Hương với sắc nhũ bạc. Ảnh: Lê Bằng

Nhiều du khách chọn cầu Trường Tiền chụp ảnh mỗi lần đến Huế du lịch. Ảnh: Lê Bằng

Anh Trần Hữu Huấn (ở Vũng Tàu) chụp ảnh kỷ niệm chuyến du lịch cùng vợ và con gái. Ảnh: Lê Bằng

Du khách chụp ảnh cầu Trường Tiền làm kỷ niệm khi tham quan TP Huế. Ảnh: Lê Bằng

Nhiều bạn trẻ chọn cầu Trường Tiền để check-in. Ảnh: Lê Bằng

Đợt sửa chữa, bảo trì và sơn lại hệ thống kết cấu thép cầu được thực hiện từ đầu tháng 6/2026, do Ban quản lý dự án đường bộ miền Trung thi công với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Thời gian thi công trong 150 ngày. Toàn bộ hệ thống kết cấu thép của cầu đã được phủ lớp sơn màu nhũ bạc nguyên bản. Theo Ban quản lý dự án đường bộ miền Trung, việc sửa chữa nhằm nâng cao tuổi thọ công trình, bảo tồn giá trị kiến trúc và giữ gìn hình ảnh biểu tượng của Huế.

Nhiều người dân và du khách khi qua cầu tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi ngắm nhìn và chụp ảnh chiếc “áo mới” nhũ bạc của cầu.

Đường đi bộ và các ban công, nơi du khách dừng chân chụp ảnh, ngắm nhìn toàn cảnh hai bên bờ sông Hương. Ảnh: Lê Bằng

Nhiều du khách chọn cầu Trường Tiền chụp ảnh check-in khi đến Huế du lịch. Ảnh: Lê Bằng

Cầu Trường Tiền được xây dựng năm 1897 dưới thời vua Thành Thái, do nhà thầu Pháp thiết kế và thi công. Cầu hoàn thành vào năm 1899, dài 401m, rộng 6,2m, gồm 6 nhịp dầm thép hình bán nguyệt.

Năm 1937, dưới triều vua Bảo Đại, cầu Trường Tiền được mở rộng hành lang hai bên cho xe đạp, người đi bộ và xây dựng thêm các ban công ngắm cảnh. Vào năm 1991-1995, cầu Trường Tiền được Công ty Cầu 1 Thăng Long trùng tu nhưng không có hệ thống ban công như thời vua Bảo Đại.

Cầu Trường Tiền được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, dưới thời vua Thành Thái, là một biểu tượng của TP Huế. Ảnh: Lê Bằng

Năm 2017, cầu Trường Tiền được Cục Quản lý đường bộ 2 khôi phục 10 ban công tại năm trụ cầu để du khách ngắm cảnh.