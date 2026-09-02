Làng Dương Nỗ, phường Dương Nỗ, nằm bên dòng sông Phổ Lợi, cách trung tâm TP Huế khoảng 7km.

Đây là nơi Nguyễn Sinh Cung - tên gọi thuở nhỏ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng sống và học tập cùng cha và anh trai từ năm 1898 đến năm 1900.

Từ trên cao, Dương Nỗ vẫn mang dáng dấp một làng quê ven sông, với những khu dân cư xen giữa cây xanh và đồng ruộng. Giữa không gian làng cổ còn nhiều địa điểm gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế, năm 1898, cụ Nguyễn Sinh Sắc được ông Nguyễn Sĩ Độ mời về Dương Nỗ dạy học. Hai người con Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung theo cha về làng.

Gia đình ông Độ dành ngôi nhà tranh 3 gian 2 chái cho 3 cha con ở, đồng thời để cụ Nguyễn Sinh Sắc mở lớp dạy học.

Tại ngôi nhà này, Bác Hồ và anh trai bắt đầu việc học dưới sự chỉ dạy của cha.

Lối vào nhà được bao quanh bởi những hàng chè tàu xanh mướt, kiểu hàng rào quen thuộc trong không gian nhà vườn Huế. Cây cối phủ xanh hai bên lối đi, tạo nên vẻ yên tĩnh, mộc mạc.

Không gian bên trong được bài trí để giới thiệu cuộc sống và việc học của gia đình cụ Nguyễn Sinh Sắc trong thời gian ở Dương Nỗ.

Bên cạnh một số hiện vật gốc, nhiều hiện vật cùng thời được sưu tầm, trưng bày nhằm gợi lại không gian sinh hoạt cuối thế kỷ XIX.

Sách, nghiên mực và các dụng cụ học tập trong không gian trưng bày gợi lại lớp học của cụ Nguyễn Sinh Sắc cuối thế kỷ XIX.

Bộ ấm, chén cùng bát, đĩa và một số đồ dùng sinh hoạt được trưng bày, góp phần gợi lại nếp sống của một gia đình làng quê thời bấy giờ.

Nối với nhà chính là khu bếp làm bằng tranh tre, vách trát đất. Mái tranh, kết cấu tre gỗ và những bức tường đất tạo nên dáng vẻ mộc mạc của một căn bếp làng quê cuối thế kỷ XIX.

Khu bếp gồm 3 gian, bên trong có rương gỗ dùng đựng lương thực, chạn đựng chén bát, nồi niêu, chum nước và các vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày.

Bếp nấu, nồi niêu cùng các vật dụng trong gian bếp góp phần gợi lại nếp sinh hoạt của một gia đình làng quê cuối thế kỷ XIX.

Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Dương Nỗ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1990. Năm 2020, nơi đây trở thành một thành phần thuộc Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Cụm di tích hiện do Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế quản lý, gìn giữ và phục vụ người dân, du khách tham quan, tìm hiểu.

Nhà lưu niệm (mái tranh, bên trái) nằm cạnh nhà trưng bày, giữa khuôn viên rợp bóng cây xanh.

Tại nhà trưng bày còn có chân dung một số người từng theo học cụ Nguyễn Sinh Sắc từ năm 1898 đến 1900, trong đó có những người là bạn đồng niên của Nguyễn Sinh Cung.

Không chỉ ngôi nhà, nhiều địa điểm trong làng cũng lưu dấu những trải nghiệm tuổi thơ của Bác Hồ.

Đình làng Dương Nỗ được xây dựng năm 1471, dưới thời vua Lê Thánh Tông. Trong giai đoạn 1898 - 1900, Nguyễn Sinh Cung thường đến đình vãn cảnh.

Ngôi đình hơn 550 năm tuổi còn mang những nét đặc trưng về kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa của thiết chế làng xã trên đất Huế. Công trình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1995 và thuộc Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2020.

Bến Đá bên sông Phổ Lợi cũng là một trong những địa điểm gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách Nhà lưu niệm khoảng 300m là di tích Am Bà, nằm dưới tán cây cổ thụ. Nơi đây ghi dấu những lần Nguyễn Sinh Cung đến hóng mát, học bài trong những năm cùng gia đình sống ở làng Dương Nỗ.