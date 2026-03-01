1. Quốc gia nào dự trữ nhiều vàng nhất tại Đông Nam Á?
-
Singapore
0%
- Thái Lan0%
- Việt Nam0%
- Indonesia0%Chính xác
Thái Lan là quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất Đông Nam Á, theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC). Xếp sau đó là Singapore, Philippines. Việt Nam không được đề cập trong top những quốc gia, tổ chức và khu vực dự trữ vàng lớn nhất.
Thái Lan có khối lượng vàng lớn do coi đây là tài sản dự trữ chiến lược nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm rủi ro phụ thuộc vào ngoại tệ.
2. Quốc gia Đông Nam Á nào có mỏ vàng lớn nhất thế giới?
-
Việt Nam
0%
- Malaysia0%
- Indonesia0%
- Timor Leste0%Chính xác
Mỏ Grasberg ở Papua, Indonesia được biết tới vừa là “kho vàng” khổng lồ, vừa là mỏ đồng quy mô hàng đầu.
Theo Guinness World Records, tại thời điểm 31/12/2012, Grasberg được ghi nhận là mỏ lộ thiên nằm trên trữ lượng vàng đơn lẻ lớn nhất từng được biết đến với tổng trữ lượng vàng khoảng 184,2 tấn (tương đương 6,5 triệu ounce) tính đến ngày 31/12/2012 - mốc thời gian được Guinness ghi nhận.
3. Tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong năm 2025 là bao nhiêu?
-
50 tấn
0%
- 500 tấn0%
- 5.000 tấn0%
- 50.000 tấn0%Chính xác
Tại báo cáo nhu cầu vàng thế giới năm 2025, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài đã thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh vào vàng. Năm ngoái, tổng nhu cầu vàng thế giới tăng 1% lên 5.002 tấn - mức cao nhất từng được ghi nhận. Giá trị đầu tư cả năm theo đó cũng đạt kỷ lục 555 tỷ USD.
4. Sản lượng khai thác vàng năm 2025 trên thế giới là bao nhiêu?
-
Hơn 2.600 tấn
0%
- Hơn 3.600 tấn0%
- Hơn 4.600 tấn0%
- Hơn 5.600 tấn0%Chính xác
Tổng nguồn cung của vàng năm 2025 ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu nhờ sản lượng khai thác tăng lên 3.672 tấn. Nguồn hàng từ tái chế chỉ nhích nhẹ 3%, vẫn ở mức thấp.
5. Đất nước nào sở hữu vàng nhiều nhất thế giới?
-
Trung Quốc
0%
- Nga0%
- Mỹ0%
- Đức0%Chính xác
Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Mỹ hiện là quốc gia sở hữu lượng vàng lớn nhất thế giới với hơn 8.130 tấn, gần bằng tổng lượng dự trữ của Pháp, Italy và Đức cộng lại. Hầu hết số vàng này được cho là cất giữ trong các kho lưu trữ trên khắp nước Mỹ.
Theo các chuyên gia, việc dự trữ vàng chủ yếu để phòng vệ trước các biến động kinh tế - tài chính và củng cố sự ổn định quốc gia.
