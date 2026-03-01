Chính xác

Thái Lan là quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất Đông Nam Á, theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC). Xếp sau đó là Singapore, Philippines. Việt Nam không được đề cập trong top những quốc gia, tổ chức và khu vực dự trữ vàng lớn nhất.

Thái Lan có khối lượng vàng lớn do coi đây là tài sản dự trữ chiến lược nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm rủi ro phụ thuộc vào ngoại tệ.