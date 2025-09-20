Ngày 20/9, Công an phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết vừa nhận được tin báo của Đội CSGT 3 - Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng về việc một số phương tiện của đơn vị đỗ tại trước cửa trụ sở (số 16 Trần Hưng Đạo) xuất hiện dấu vết bị đập phá gây hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Bàng đã khẩn trương điều tra, xác minh được đối tượng có hành vi nêu trên là Nguyễn Ngọc Nam (SN 1985, trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Nguyễn Ngọc Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Hồng Bàng

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nguyên nhân là do bức xúc vì trước đây đã bị Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an quận Hồng Bàng cũ (nay là Đội 3 - Phòng CSGT) xử phạt, tạm giữ phương tiện vì vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, Nam cũng là đối tượng không chấp hành các quy định tại địa phương, thường xuyên mâu thuẫn với hàng xóm gây mất an ninh trật tự.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 19/9, Công an phường Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nam về hành vi Hủy hoại tài sản.

