Cây đa cổ thụ gần 700 tuổi tại Munger, Bihar, Ấn Độ. Ảnh: Bộ Khoa học và công nghệ Ấn Độ

Từ lâu, người dân địa phương vẫn truyền tai nhau những huyền thoại về những cây đa cổ thụ tồn tại hàng trăm năm. Tuy nhiên, vì cây đa không hình thành các vòng sinh trưởng hàng năm rõ ràng nên việc xác định chính xác tuổi gặp khó khăn.

Mới đây, các nhà khoa học đã lần đầu tiên giải mã được bí ẩn này. Cây đa cổ thụ Munger tại bang Bihar được xác định có tuổi đời gần 700 năm bằng phương pháp khoa học.

Cây đa nằm trong khuôn viên của Công ty Thuốc lá Ấn Độ (ITC) trước đây tại thành phố Munger, bang Bihar. Qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây vẫn tin rằng cây đã tồn tại từ rất lâu và gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử của vùng đất này, theo Times of India.

Không ít người cho rằng, cây được trồng cùng thời với Burra Bungalow – một công trình cổ nổi tiếng trong khu vực. Tuy nhiên, thay vì dựa vào các ghi chép lịch sử hay truyền thuyết dân gian, các nhà khoa học thuộc Viện Cổ sinh học Birbal Sahni (BSIP) ở Lucknow đã sử dụng công nghệ hiện đại để xác định chính xác niên đại của cây.

Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Quaternary Research cho thấy, cây đa có tuổi đời xấp xỉ 700 năm.

Một trong những điều khiến các nhà nghiên cứu bất ngờ là cây đa còn lâu đời hơn nhiều công trình cổ trong khu vực.

Cây đa có tầm quan trọng to lớn về mặt sinh thái, xã hội và văn hóa ở Ấn Độ. Hệ thống rễ và cành rộng lớn của nó là nơi trú ẩn và môi trường sống cho nhiều loài chim, côn trùng và các loài động vật hoang dã khác.

Trong nhiều thế kỷ, cây đa cũng là nơi tụ họp của cộng đồng địa phương, là nơi diễn ra các sự kiện, hoạt động văn hóa.

Phát hiện mới không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn góp phần đưa Munger trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch của bang Bihar.

Trong khi phần lớn du khách tìm đến Bihar để ghé thăm Patna, Bodh Gaya hay Nalanda, Munger vẫn là vùng đất còn khá khiêm tốn trên bản đồ du lịch. Thành phố này sở hữu nhiều giá trị lịch sử, văn hóa tâm linh và được biết đến là một trong những cái nôi của phong trào yoga tại Ấn Độ.