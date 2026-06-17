Cây Tướng Sherman nằm trong Vườn quốc gia Sequoia. Ảnh: Alison Taggart-Barone/NPS

"Gã khổng lồ" của thế giới thực vật

Ẩn mình giữa rừng núi hùng vĩ của Vườn quốc gia Sequoia, bang California (Mỹ), cây Tướng Sherman từ lâu đã được công nhận là cây lớn nhất thế giới.

Cây có tuổi đời hơn 2.200 năm, cao khoảng 84m, gấp đôi chiều cao tượng Nữ thần Tự do ở New York. Dù đã tồn tại hơn hai thiên niên kỷ và có khối lượng thân gần 1.400 tấn, cây vẫn tiếp tục sinh trưởng.

Cây Tướng Sherman vốn là một cây cự sam nên mọc cao và thẳng.

Mỗi năm có khoảng 2 triệu du khách đến Vườn quốc gia Sequoia ở California để tận mắt chiêm ngưỡng nó, theo Abc3340news.

Cây được đặt tên bởi nhà tự nhiên học James Wolverton năm 1879. Ông đã lấy theo tên cấp trên của mình thời nội chiến là tướng William Tecumseh Sherman (lúc đó là Tư lệnh Lục quân) để vinh danh ông.

Để tận mắt chiêm ngưỡng cây Tướng Sherman, du khách phải đi bộ đường dài qua con đường lát đá dẫn vào khu vực cây khổng lồ trong Vườn quốc gia Sequoia.

Cây Tướng Sherman mang vẻ uy nghiêm, trầm mặc của một chứng nhân lịch sử. Theo số liệu của Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ, cây có thể tích khoảng 1.486m3, lớn nhất trong số các cây còn sống trên Trái Đất hiện nay. Chu vi gốc cây đạt khoảng 31m, trong khi đường kính lớn nhất lên tới hơn 11m.

Dù vậy, những số liệu khô khan dường như không thể truyền tải hết cảm giác khi đứng cạnh cây. Trước kích thước áp đảo của nó, mọi phép đo trở nên nhỏ bé.

Mặc dù hơn 2.200 năm tuổi, đây không phải là cây già nhất thế giới. Các nhà khoa học cho rằng bí quyết tạo nên kích thước phi thường của cây nằm ở tốc độ sinh trưởng bền bỉ kéo dài suốt hàng thiên niên kỷ, theo Timesofindia.

Lính cứu hỏa quấn màng bảo vệ quanh phần thân dưới của cây. Ảnh: NPS

Vượt qua những trận cháy rừng khốc liệt

Trong những năm gần đây, cây từng đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ các vụ cháy rừng tại California.

Tháng 9/2021, khi đám cháy KNP Complex Fire lan tới khu vực cây khổng lồ trong Vườn quốc gia Sequoia, lực lượng cứu hỏa đã triển khai các biện pháp bảo vệ đặc biệt cho những cây cổ thụ, trong đó có cây Tướng Sherman. Thân cây được phủ lớp vật liệu nhôm chịu nhiệt nhằm giảm tác động từ ngọn lửa.

Biến đổi khí hậu cùng những đợt hạn hán kéo dài đã khiến các vụ cháy gần đây trở nên dữ dội hơn nhiều so với trong quá khứ, đe dọa sự tồn tại của nhiều cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi.