Nguồn gốc

Cây quế (Cinnamomum cassia) khởi nguồn từ những cánh rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới của Trung Quốc. Từ hơn 4.000 năm trước, quế đã được nhắc đến trong các thư tịch cổ Trung Hoa không chỉ như một gia vị, mà còn là một vị thuốc quý trong Đông y, một lễ vật có giá trị trong các nghi thức tôn giáo và cung đình.

Với thân gỗ chắc chắn và lớp vỏ thơm đặc trưng, quế theo chân thương lái trên con đường tơ lụa để lan tỏa khắp châu Á.

Tại Việt Nam, quế đã tìm được vùng đất lý tưởng để sinh trưởng tại các vùng núi phía Bắc, trở thành một nguồn dược liệu và gia vị quan trọng trong đời sống và y học dân gian.

Cây quế bonsai được trồng trong không gian nội thất. Ảnh: Baidu

Vỏ quế được thu hoạch, sấy khô và dùng làm gia vị, nguyên liệu đồ uống và dược liệu. Cây vừa để lấy gỗ, vừa để lấy vỏ làm gia vị và sản phẩm y học dân gian.

Bên cạnh giá trị thực dụng, quế còn được yêu thích trong cảnh quan sân vườn nhờ tán lá xanh mướt, thân cây thanh thoát và mùi hương dễ chịu lan tỏa quanh nhà.

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy, loài cây này được xem là biểu tượng của may mắn, tài lộc và thịnh vượng, đồng thời mang lại năng lượng tích cực cho không gian sống.

Hương thơm tự nhiên từ lá và vỏ cây không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn giúp trấn an tinh thần, xua tan căng thẳng, thúc đẩy sự minh mẫn và sáng suốt trong công việc.

Thân cây thẳng, cứng cáp tượng trưng cho sự vững vàng, kiên định trước thử thách, trong khi các nhánh nhỏ uốn lượn mềm mại biểu thị sự linh hoạt, thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh, cân bằng âm dương trong không gian.

Người Á Đông thường đặt cây quế trong nhà, văn phòng hoặc cửa hàng để thu hút vận khí tốt, thúc đẩy sự nghiệp hanh thông, công việc thuận lợi và tài lộc dồi dào.

Ngoài giá trị về tài lộc, quế còn được coi là biểu tượng của sức khỏe và trường thọ, giúp cải thiện không khí, mang đến cảm giác bình an và sự hài hòa cho các thành viên trong gia đình.

Hợp mệnh nào, hợp tuổi nào?

Theo quan niệm phong thủy Á Đông, quế thường được cho là phù hợp với người mệnh Hỏa và Mộc. Màu xanh của lá cây tượng trưng cho mệnh Mộc, mang lại sức sống, năng lượng dồi dào và tinh thần minh mẫn.

Cây quế với thân gỗ chắc, lá xanh quanh năm và hương thơm đặc trưng. Ảnh: Baidu

Năng lượng ấm áp từ thân và mùi hương tự nhiên của cây còn phù hợp với người mệnh Hỏa, giúp tăng cường sự nhiệt huyết, sáng tạo và quyết đoán.

Những người mệnh Thổ có thể đặt cây ở hướng Nam hoặc Đông Nam để cân bằng năng lượng, thúc đẩy tài lộc và sức khỏe.

Về tuổi tác, cây quế hợp với người tuổi Ngọ, Thìn, Tuất và Dậu bởi những tuổi này dễ nhận được năng lượng tích cực từ cây, giúp công việc thuận lợi, gia đình hòa thuận, sức khỏe ổn định và đường tài lộc hanh thông.

Việc chọn cây phù hợp theo mệnh và tuổi theo phong thủy có thể đem lại cảm giác bình an và hài hòa cho không gian sống.

Cách chăm sóc

Quế là loài cây ưa sáng, phát triển tốt ở khí hậu ấm áp, ẩm nhưng thoát nước tốt. Đất trồng nên tơi xốp, giàu mùn và có khả năng giữ ẩm vừa phải.

Khi tưới nước, cần giữ độ ẩm ổn định cho đất, tránh để cây bị ngập úng làm thối rễ. Vào mùa sinh trưởng, nên bón phân hữu cơ hoặc phân vi sinh để cây xanh tốt, tăng sức đề kháng và phát triển đều.

Việc cắt tỉa định kỳ giúp cây giữ dáng đẹp, loại bỏ cành khô, đồng thời tạo sự thông thoáng cho tán cây, giúp năng lượng phong thủy lưu thông tốt hơn.

Đối với quế bonsai, cần chú ý uốn nắn nhánh cẩn thận, vừa tạo hình nghệ thuật vừa duy trì sức khỏe cây.

Vị trí đặt cây trong nhà nên là nơi nhiều ánh sáng gián tiếp, tránh khu vực quá bóng tối hoặc gần nguồn nhiệt cao, giúp cây phát triển ổn định và tỏa hương tự nhiên.

Theo Baidu