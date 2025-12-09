Biểu tượng của may mắn, bình an, tài lộc

Cây Quỳnh ngọc trai hay Quỳnh lá đỏ, tên tiếng Anh là Pseudorhipsalis ramulosa, thuộc họ xương rồng nhưng không có gai như những loài sa mạc truyền thống.

Thân và lá mọng nước, dẹp và mềm mại, rủ xuống duyên dáng, khi trưởng thành có thể dài đến cả mét nên chỉ cần treo lên cao là tạo thành một “thác lá” mềm mại và đầy sức sống.

Không chỉ mang vẻ đẹp trang nhã, Quỳnh ngọc trai được nhiều người ưa chuộng vì những ý nghĩa tích cực theo quan niệm phong thủy. Dáng cây mềm mại, rủ xuống như dòng chảy liên tục tượng trưng cho tài lộc dồi dào, của cải luôn được thu hút rồi luân chuyển vào nhà.

Những quả nhỏ tròn mọc dọc theo cành thường được liên hệ với hình ảnh viên mãn, đủ đầy - lý do khiến loài cây được ưa chuộng trong nhà, đặc biệt phù hợp với người kinh doanh hoặc gia đình trẻ mong cầu thịnh vượng và hạnh phúc.

Những thân cây mảnh mai buông rủ tạo hiệu ứng trang trí đầy nghệ thuật trong không gian hiện đại. Ảnh: Epic gardening

Màu sắc của cây cũng mang ý nghĩa phong thủy riêng. Xanh lá biểu tượng của sức sống, sự hồi phục, thăng tiến trong công việc; đỏ và tím đại diện cho may mắn, quý nhân phù trợ và năng lượng tích cực.

Khi cây chuyển lá sang sắc đỏ rực rỡ vào mùa lạnh, nhiều người xem đó như dấu hiệu tài vận đã đến. Chính vì vậy, đặt cây ở phòng khách, bàn làm việc hoặc gần cửa sổ đón sáng được tin rằng sẽ giúp thu hút vượng khí, xua tan những năng lượng xấu, đem đến cảm giác bình an thư thái trong ngôi nhà.

Với người yêu cây cảnh, Quỳnh ngọc trai còn mang một ý nghĩa giản dị mà sâu sắc hơn: nhắc nhở chúng ta rằng dù trong điều kiện khắc nghiệt, sự sống vẫn có thể vươn dài và nở hoa.

Sắc lá đổi màu - điểm nhấn không cần tới hoa

Một điểm đặc biệt là lá của cây đổi màu theo mùa: xuân - hè mang sắc xanh mướt, bóng khỏe còn thu - đông khi nhiệt độ giảm và ánh sáng nhiều hơn thì chuyển đỏ thẫm hoặc ánh tím vô cùng rực rỡ.

Vì vậy, chỉ cần đặt một chậu Quỳnh ngọc trai trước cửa sổ, bạn sẽ thấy góc nhà như được thay đổi sắc độ theo thời tiết.

Quỳnh ngọc trai mềm mại như suối tóc, với từng nhánh xanh buông rủ xuống. Ảnh: Etsy

Dù bộ lá đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhưng Quỳnh ngọc trai vẫn không “keo kiệt”, cây nở rất nhiều hoa, nhỏ như những ngôi sao trắng hồng xếp dọc theo mép lá, tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng và có phần bí ẩn. Sau mùa hoa là những quả tròn mọng như ngọc trai, màu trắng trong óng ánh dưới ánh sáng.

Khi chín, quả có thể ăn được với vị thanh nhẹ, hơi giống thanh long khiến người trồng thích thú. Đặc biệt, chu kỳ ra hoa và kết trái kéo dài từ mùa xuân đến tận cuối thu, thậm chí trong điều kiện lý tưởng cây có thể nở gần như quanh năm.

Một chậu cây nhỏ nhưng lại mang đủ ba yếu tố: lá đẹp, hoa xinh và trái lung linh, điều mà rất ít loài cây cảnh trong nhà có được.

Hoa Quỳnh ngọc trai mang một mùi thơm dịu, thoang thoảng như hương dưa chuột tươi, rõ nhất vào buổi tối.

Bên cạnh đó, cây còn có khả năng lọc bụi, hấp thụ khí độc và tăng độ ẩm không khí trong phạm vi xung quanh, tạo cảm giác mát lành tự nhiên. Nhiều người yêu cây chia sẻ rằng nơi đặt Quỳnh ngọc trai luôn mang lại cảm giác dễ chịu.

Dễ trồng và vô cùng “thân thiện” với người bận rộn, Quỳnh ngọc trai sở hữu khả năng thích nghi đáng nể của một loài xương rồng biểu sinh rừng nhiệt đới.

Vừa chịu hạn tốt lại ưa ẩm nhẹ, cây không đòi hỏi ánh sáng mạnh nên ngay cả ban công hướng Bắc cũng đủ để cây phát triển xanh tốt. Chỉ cần tưới khi đất thật sự khô và ưu tiên chậu nhỏ để tiết kiệm diện tích, bạn gần như không phải lo về sâu bệnh hay công chăm sóc phức tạp.

Đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ, tuân thủ nguyên tắc tưới “khô - tưới đẫm - để khô tiếp”, dùng giá thể thật thoáng khí và bón phân loãng định kỳ vào mùa sinh trưởng, cây sẽ lớn nhanh, khỏe và còn nở hoa kết trái đều đặn.

Theo Baidu