Trong văn hóa Á Đông, cây xanh luôn được xem là vật dẫn khí, mang đến sinh khí và cát lành cho gia chủ. Bên cạnh những loại cây quen thuộc như Kim tiền, Thiết mộc lan hay Lộc vừng, cây Cần thăng (tên khoa học Pithecellobium dulce) dần trở thành một lựa chọn được nhiều gia đình thành thị yêu thích.

Ý nghĩa phong thủy

Ngay từ tên gọi, cây Cần thăng đã gợi lên một ý niệm phong thủy: “cần” tượng trưng cho sự chăm chỉ, kiên trì nỗ lực, còn “thăng” mang ý nghĩa thăng tiến, vươn lên từng bước trong công danh sự nghiệp.

Vì vậy, loài cây này được xem như biểu tượng cho hành trình phát triển bền bỉ và không ngừng vươn lên, đặc biệt phù hợp với những người đang học tập, lập nghiệp hoặc theo đuổi con đường thăng tiến trong công việc.

Cây Cần thăng bonsai với thân uốn lượn và dáng đứng vững chãi. Ảnh: Baidu

Trong ngũ hành, Cần thăng thuộc mệnh Mộc mạnh, tán lá xanh tốt quanh năm giúp điều hòa sinh khí, cải thiện năng lượng tích cực trong không gian sống.

Sự sinh trưởng liên tục của cây được cho là mang đến dòng khí tăng trưởng, hỗ trợ gia chủ thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ và mở rộng cơ hội phát triển.

Không chỉ vậy, hệ rễ khỏe, phân nhánh sâu của cây tượng trưng cho nền tảng vững chắc và sự bền bỉ trong mọi lĩnh vực.

Bởi thế, nhiều doanh nghiệp lựa chọn trồng cây Cần thăng trước cổng hoặc trong khuôn viên trụ sở như một lời khẳng định cho khát vọng phát triển ổn định, mở rộng quy mô và hướng đến tương lai trường tồn.

Lợi ích với không gian và sức khỏe

Cây Cần thăng là cây bóng mát cỡ trung, có thể cao đến 10-15m khi trồng ngoài trời, với thân và cành uốn lượn tự nhiên rất dễ tạo thế bonsai.

Nhờ dáng vẻ hài hòa và khả năng thích nghi tốt, cây có thể được ứng dụng linh hoạt trong nhiều không gian sống: từ việc bố trí trước cửa chính để đón tài lộc và tạo điểm nhấn xanh mát, cho đến trồng ở sân vườn biệt thự hay khoảng sân phía trước văn phòng.

Đặc biệt, khi được tạo thế và chăm sóc lâu năm, những tác phẩm bonsai Cần thăng thường sở hữu thân xù xì, cành phân tầng đẹp mắt, thể hiện sức sống và ý chí vươn lên, đồng thời góp phần tôn lên gu thẩm mỹ và sự tinh tế trong bố trí không gian.

Bonsai Cần thăng lâu năm có cành phân tầng rõ rệt, thể hiện sức sống mạnh mẽ và ý chí vươn lên không ngừng của gia chủ. Ảnh: Baidu

Không chỉ có giá trị phong thủy, cây Cần thăng còn là “lá phổi xanh” hữu hiệu trong môi trường đô thị. Tán lá dày của cây có khả năng lọc bụi, hấp thụ khí độc và giảm nhiệt độ xung quanh, giúp nâng cao chất lượng không khí.

Hệ rễ có nốt sần giúp cố định đạm, cải thiện độ màu mỡ của đất, rất lý tưởng cho các khu vực bị thoái hóa đất. Hoa của cây dù nhỏ nhưng mang màu trắng ngà dễ chịu, có thể thu hút ong và côn trùng có ích, góp phần cân bằng hệ sinh thái vườn.

Bên cạnh đó, quả Cần thăng chín có vị ngọt chua nhẹ, giàu vitamin C và chất xơ, ở nhiều địa phương còn được sử dụng làm món ăn vặt hoặc chế biến nước uống giải khát, mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe.

Cách trồng và vị trí phong thủy

Là loài cây “dễ tính”, Cần thăng phù hợp với cả những người bận rộn hoặc mới bắt đầu chơi cây cảnh. Cây phát triển tốt trên nền đất thịt pha cát, tơi xốp và thoát nước tốt; có thể kết hợp thêm xơ dừa hay phân hữu cơ để bổ sung dinh dưỡng.

Cần thăng đặc biệt ưa nắng mạnh, vì vậy đảm bảo cây được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên tối thiểu 6-8 giờ mỗi ngày. Đối với cây trồng trong nhà, vị trí ban công hướng Nam sẽ là lựa chọn phù hợp.

Về chế độ nước, chỉ cần tưới từ hai đến ba lần mỗi tuần và tránh để úng gây thối rễ. Cắt tỉa định kỳ giúp tạo tán đẹp và kích thích sự phát triển của các cành mới; riêng với bonsai, cần uốn nắn tạo thế ngay từ giai đoạn cây còn non để đạt được dáng cân đối và có chiều sâu nghệ thuật.

Để kích hoạt tốt nhất nguồn năng lượng cát tường mà cây mang lại, có thể đặt cây Cần thăng tại phía Đông hoặc Đông Nam ngôi nhà, khu vực tượng trưng cho hành Mộc, hỗ trợ tăng trưởng và tài lộc.

Trong môi trường làm việc, đặt cây gần cửa ra vào hoặc trong phòng làm việc sẽ giúp củng cố con đường công danh, cải thiện vận khí và sự tập trung. Ngược lại, không nên đặt cây tại nơi quá tối, chật hẹp hoặc bị che khuất hoàn toàn ánh sáng vì cản trở sinh trưởng tự nhiên của cây.

