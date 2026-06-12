Cây sồi Angel Oak ở Nam Carolina nằm trong công viên riêng của nó - Công viên Angel Oak. Ảnh: Howstuffworks

Giữa vùng đất Lowcountry của bang Nam Carolina (Mỹ) có một sinh thể đặc biệt đã âm thầm tồn tại suốt gần nửa thiên niên kỷ. Đó là Angel Oak - cây sồi cổ thụ nổi tiếng trên đảo Johns.

Thoạt nghe tên gọi "Angel Oak" (Cây sồi Thiên thần), nhiều người dễ liên tưởng đến vẻ đẹp huyền bí hay những câu chuyện tâm linh gắn liền với cây cổ thụ. Tuy nhiên, tên gọi này thực chất bắt nguồn từ gia đình Angel - những chủ nhân từng sở hữu khu đất nơi cây sinh trưởng.

Dẫu vậy, với những ai từng tận mắt chiêm ngưỡng Angel Oak, cái tên ấy dường như vẫn mang ý nghĩa đặc biệt, như một sự tôn vinh dành cho một báu vật thiên nhiên hiếm có.

Nằm trong công viên Angel Oak rộng khoảng 7ha trên đảo Johns, cây thuộc loài sồi sống miền Nam, loài thực vật đặc trưng của vùng duyên hải Đông Nam nước Mỹ.

Cây cao khoảng 20m, thân cây chính có chu vi hơn 8,5m, tán cây khổng lồ trải rộng gần 1.600m2, đã tồn tại gần 500 năm.

Những cành lớn vươn ngang hàng chục mét, uốn lượn như những cánh tay khổng lồ ôm lấy mặt đất. Một số nhánh thấp đến mức gần như chạm đất, tạo nên khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa cổ tích.

Cây xanh khổng lồ gần 500 tuổi, che bóng mát cho cả khu vực 1.600m2. Ảnh: Howstuffworks

Lịch sử của Angel Oak gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng Nam Carolina. Khu đất này từng được mua lại từ người bản địa Cussoe vào năm 1675.

Đến đầu thế kỷ XVIII, nơi đây thuộc quyền sở hữu của gia đình Abraham Waight. Năm 1810, con gái ông là Martha Waight kết hôn với Justus Angel, từ đó cái tên Angel gắn liền với vùng đất và cây cổ thụ nổi tiếng này, theo Howstuffworks.

Sau này, nhiều gia đình người Mỹ gốc Phi thường chọn bóng mát dưới những tán cành rộng lớn của cây làm nơi tụ họp, nghỉ ngơi và tổ chức các buổi dã ngoại.

Trải qua hàng trăm năm, Angel Oak đã vượt qua vô số thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhiều trận cuồng phong từng quét qua vùng duyên hải Nam Carolina nhưng vẫn không thể quật ngã cây cổ thụ.

Thách thức lớn nhất đối với Angel Oak trong thời hiện đại lại đến từ quá trình đô thị hóa và các dự án phát triển bất động sản xung quanh khu vực.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của chính quyền địa phương cùng các tổ chức bảo tồn và người dân Charleston, Angel Oak đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Năm 1991, thành phố Charleston chính thức mua lại khu đất này nhằm đảm bảo sự tồn tại lâu dài của cây cổ thụ.

Ngày nay, Angel Oak là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của bang Nam Carolina, thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Năm 2000, cây được vinh danh là "Cây Thiên niên kỷ". Bốn năm sau, cây tiếp tục nhận danh hiệu "Cây Di sản của năm" của bang Nam Carolina.

Mới đây, tháng 6/2026, Angel Oak chính thức được ghi danh vào Sổ đăng ký Di tích Lịch sử Quốc gia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo tồn một trong những cây cổ thụ nổi tiếng nhất nước Mỹ, đồng thời ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa và cộng đồng đặc biệt của địa danh đã tồn tại gần nửa thiên niên kỷ này.