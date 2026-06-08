Cây đa tuổi đời gần 1.000 năm, tán trải rộng ở công viên rừng quốc gia Phúc Châu. Ảnh: Kknews

Một cây đa cổ thụ có thể che bóng cho hơn 1.000 người, đang đứng sừng sững trong công viên rừng quốc gia Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến ở khu vực đông nam Trung Quốc, từ lâu đã được biết đến với biệt danh là “Thành phố Cây Đa”. Tên gọi này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn gắn liền với một câu chuyện lịch sử kéo dài gần 1 thiên niên kỷ.

Theo ghi chép lịch sử, nguồn gốc của biệt danh “Thành phố Cây Đa” bắt đầu từ khoảng 900 năm trước, vào thời nhà Tống.

Khi đó, Phúc Châu thường xuyên phải đối mặt với tình trạng lũ lụt và thời tiết nắng nóng gay gắt vào mùa hè, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Nhằm cải thiện môi trường sống, quan địa phương thời bấy giờ là Zhang Boyu đã đề xuất chính sách xây dựng một đô thị xanh, trong đó cây xanh được trồng rộng khắp để tạo bóng mát tự nhiên, giúp người dân không cần dùng đến ô che nắng vào mùa hè.

Theo chủ trương này, ông khuyến khích mỗi hộ gia đình trong thành phố trồng ít nhất một cây đa. Chính sách mang tính cộng đồng đã dần thay đổi diện mạo đô thị, biến Phúc Châu trở thành một trong những thành phố có mật độ cây đa dày đặc. Từ đó, nơi đây hình thành nên tên gọi “Thành phố Cây Đa” tồn tại đến ngày nay, theo CGTN.

Hiện nay, cây đa được xem là lớn và nổi tiếng nhất tại Phúc Châu đang sinh trưởng trong công viên quốc gia Phúc Châu. Tương truyền, cây được trồng từ thời Zhang Boyu vì vậy có tuổi đời khoảng 900 năm. Cây cao khoảng 20m, với tán lá rộng lớn che phủ diện tích hơn 1.330m2, có thể che bóng mát cho cả nghìn người. Người dân địa phương tôn vinh cây với danh xưng “Vua cây đa”.

Các nhà nghiên cứu cho rằng “Vua cây đa” có thể là kết quả của hai cây riêng biệt phát triển và hợp lại thành một thể thống nhất. Điều này lý giải hiện tượng sinh trưởng của cây. Vào mùa xuân, chỉ một phần tán cây đâm chồi trước, trong khi phần còn lại sẽ nảy lộc muộn hơn, tạo nên sự chuyển mùa đặc biệt trong cùng một tán lá.

Các kỹ thuật viên của công viên đã xây dựng hệ thống cột bê tông để đỡ cây đa cổ thụ, nhằm đảm bảo sự ổn định và an toàn cho cây.