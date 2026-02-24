Người dân cho biết, thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa nhỏ. Nhiều người hoảng hốt khi thấy cây gãy đổ bất ngờ.

“Một người đàn ông đang ngồi trên xe máy gần gốc cây. Khi thấy cành cây nghiêng, người này lập tức bỏ xe chạy ra xa nên thoát nạn trong gang tấc.

Sau đó, người đàn ông trung niên và một phụ nữ tiến lại gần để theo dõi sự việc thì bất ngờ cành cây khác tiếp tục gãy đổ đè trúng người phụ nữ”, nhân chứng kể lại.

Hiện trường vụ cây gãy đổ ở vườn hoa Lý Tự Trọng. Ảnh: P.A

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tây Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, căng dây phong tỏa khu vực nguy hiểm và tổ chức khắc phục sự cố.

Lực lượng chức năng đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu và theo dõi sát tình trạng sức khỏe.