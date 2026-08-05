Đặt mục tiêu doanh thu tỷ USD

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) - đơn vị xây dựng lâu đời tại Việt Nam, từng tham gia nhiều công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, là một trong những doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công.

CC1 hiện diện tại hàng loạt dự án quy mô lớn như Sân bay Quốc tế Long Thành, Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Na Dương 2, Vành đai 4 vùng Thủ đô cùng các dự án đang chuẩn bị triển khai như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng. Việc tham gia nhiều dự án metro, giao thông đô thị cũng giúp doanh nghiệp mở rộng nguồn việc, giảm phụ thuộc vào mảng xây dựng dân dụng truyền thống.

Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn đầu năm 2026, vốn điều lệ của CC1 được nâng lên gần 4.747 tỷ đồng, tạo thêm dư địa về năng lực tài chính để tham gia các gói thầu quy mô lớn.

Động lực tăng trưởng của CC1 đến từ lượng công việc đã ký kết. Riêng năm 2025, doanh nghiệp ký mới hơn 18.186 tỷ đồng hợp đồng. Tổng backlog (giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện) vào khoảng 42.500 tỷ đồng, tương đương hơn hai năm doanh thu theo quy mô hiện tại, tạo nền tảng cho kế hoạch tăng trưởng trong các năm tới.

Gần đây, CC1 ghi nhận giá trị hợp đồng ký mới đạt gần 8.000 tỷ đồng, nâng tổng giá trị các dự án sắp triển khai lên trên 50.000 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị của CC1.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch HĐQT Phan Hữu Duy Quốc đặt mục tiêu đưa doanh thu CC1 đạt quy mô khoảng 1 tỷ USD, tương đương khoảng 26.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp kỳ vọng đón đầu các siêu dự án đường sắt tốc độ cao, sân bay, cao tốc, năng lượng cũng như mở rộng sang đầu tư hạ tầng, logistics và năng lượng nhằm đa dạng hóa nguồn thu.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Doanh thu hợp nhất của CC1 đạt 6.464 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 79,5 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Riêng quý II, doanh thu đạt gần 4.110 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 70 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phía trước vẫn còn không ít thách thức. Mặc dù là doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm, CC1 vẫn cần lượng vốn lưu động "khủng" để đáp ứng yêu cầu của các dự án quy mô lớn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng vừa xuất hiện trong kết luận thanh tra liên quan dự án sân bay Long Thành.

Theo Thanh tra Chính phủ, 7 nhà thầu chính, trong đó có CC1, đã chuyển giao công việc tổng trị giá 1.596 tỷ đồng khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận nhà thầu phụ. Nội dung này đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét theo quy định.

Lợi nhuận vẫn chịu nhiều sức ép

Nhìn vào báo cáo tài chính, bức tranh kinh doanh của CC1 có nhiều điểm sáng nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề.

Sau hai năm liên tiếp tăng trưởng doanh thu hai chữ số, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đã tăng từ 5.611 tỷ đồng năm 2023 lên 10.160 tỷ đồng năm 2024 và đạt kỷ lục 11.816 tỷ đồng trong năm 2025. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu đã hoàn thành hơn một nửa quy mô cả năm trước.

Báo cáo tài chính của CC1 nửa đầu năm 2026.

Một điểm tích cực khác là dòng tiền kinh doanh nửa đầu năm 2026 đảo chiều mạnh, đạt dương khoảng 2.251 tỷ đồng, lạc quan hơn hẳn so với mức âm gần 480 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, phần lớn dòng tiền này đến từ khoản khách hàng trả tiền trước, riêng dự án Vành đai 4 Hà Nội đóng góp hơn 1.955 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý nằm ở chất lượng lợi nhuận.

Trong quý II, lợi nhuận gộp hợp nhất ghi nhận âm gần 94 tỷ đồng khi giá vốn vượt doanh thu. Lợi nhuận sau thuế chủ yếu đến từ doanh thu tài chính. Doanh nghiệp có lãi chủ yếu nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến lên 393 tỷ đồng, trong đó hơn 333 tỷ đồng đến từ thương vụ thoái vốn tại Công ty TNHH KCN Đại Ngãi và chuyển nhượng cổ phần cho CC1 Holdings.

Điều đó cho thấy lợi nhuận kỳ này phụ thuộc đáng kể vào khoản thu tài chính ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Xu hướng này xuất hiện từ năm 2025. Dù doanh thu đạt mức cao nhất lịch sử, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ còn gần 190 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 5 năm. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ quanh 4-5%, phản ánh đặc thù cạnh tranh khốc liệt của ngành xây dựng khi giá vốn luôn chiếm tỷ trọng rất lớn.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tiếp tục là áp lực đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2026, chi phí lãi vay gần 246 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 156 tỷ đồng cùng kỳ năm trước dù nợ ngắn hạn giảm từ hơn 5.038 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 4.685 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026. Vay và nợ dài hạn cũng giảm nhẹ, từ hơn 1.626 tỷ đồng xuống hơn 1.612 tỷ đồng. Năm 2025, riêng chi phí lãi vay đã vượt 390 tỷ đồng, tăng hơn 50%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh.

Đặc thù của ngành xây dựng khiến doanh nghiệp luôn đối mặt rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu, tiến độ giải phóng mặt bằng, nghiệm thu và thanh toán từ chủ đầu tư. Trong bối cảnh giá thép, xi măng, nhiên liệu còn nhiều biến động, biên lợi nhuận vốn đã thấp của các nhà thầu có thể tiếp tục chịu sức ép.

Triển vọng doanh thu của CC1 vẫn được hỗ trợ bởi lượng backlog lớn và chu kỳ đầu tư công đang tăng tốc. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng doanh thu tỷ USD, doanh nghiệp không chỉ cần duy trì tốc độ nhận thầu mà còn phải cải thiện chất lượng lợi nhuận, kiểm soát chi phí, quản trị dòng tiền và hạn chế các rủi ro pháp lý phát sinh từ những dự án trọng điểm.

Cổ phiếu CC1 hôm 3/8 giảm hơn 2,6% xuống 37.000 đồng/cp. Vốn hóa đạt 17.560 tỷ đồng.