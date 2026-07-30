Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 tiếp tục gây chú ý khi Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động đấu thầu và chuyển nhượng thầu. Trong số các doanh nghiệp bị nêu tên có Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp), một trong những nhà thầu lớn thuộc liên danh Vietur thi công Nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Hancorp bị nêu tên tại nhiều gói thầu

Theo kết luận thanh tra, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 109.000 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần triển khai từ năm 2020 và cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

Tại gói thầu 5.6 thuộc dự án thành phần 3, liên danh nhà thầu đã ký hợp đồng với một số đơn vị khác khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận làm nhà thầu phụ. Trong đó, ba nhà thầu chính gồm Hancorp, Vinaconex và Fecon ký hợp đồng thực hiện một phần công việc của gói thầu với tổng giá trị khoảng 87 tỷ đồng.

Đối với gói thầu 5.10, Thanh tra Chính phủ xác định hồ sơ mời thầu có nhiều sai sót, phải điều chỉnh nhiều lần. ACV mua bảo hiểm công trình không đủ giá trị hợp đồng, trong khi một số nhà thầu chưa mua đầy đủ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

Hancorp tham gia thầu dự án sân bay Long Thành. Ảnh: HAN

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ xác định 7 nhà thầu chính gồm Newtecons, Ricons, Hancorp, CC1, Vinaconex, ATAD và Phục Hưng đã chuyển nhượng một phần công việc thuộc gói thầu 5.10 với tổng giá trị hơn 1.596 tỷ đồng khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận nhà thầu phụ.

Ngoài ra, liên danh Vietur còn ký hợp đồng với một số đơn vị khác thực hiện một phần công việc của gói thầu 5.10 với tổng giá trị gần 1.653 tỷ đồng. Theo Thanh tra Chính phủ, đây cũng là hành vi chuyển nhượng thầu vi phạm quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Hancorp là một trong 10 thành viên của liên danh Vietur do IC Ictas (Thổ Nhĩ Kỳ) đứng đầu. Liên danh này quy tụ nhiều doanh nghiệp xây dựng lớn như Newtecons, Ricons, SOL E&C, Vinaconex, CC1 và Phục Hưng Holdings để thực hiện gói thầu xây dựng Nhà ga hành khách trị giá khoảng 35.000 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu này, Hancorp còn tham gia gói thầu 7.8 của dự án thành phần 3 thông qua Liên danh HANTA2 với giá trị hơn 3.379 tỷ đồng và góp mặt tại dự án Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Doanh nghiệp xây dựng lâu đời đối mặt nhiều biến động

Tiền thân là Công ty Kiến trúc khu Nam thuộc Bộ Kiến trúc, Hancorp được thành lập năm 1982 và cổ phần hóa năm 2014 với vốn điều lệ hơn 1.410 tỷ đồng. Hiện Bộ Xây dựng vẫn sở hữu khoảng 98,8% vốn điều lệ.

Đây là một trong những tổng công ty xây dựng lâu đời của Việt Nam, từng tham gia thi công nhiều công trình quy mô lớn như Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khách sạn Daewoo Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà Quốc hội,... tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Depot cùng nhiều nhà máy điện, xi măng và dự án hạ tầng trên cả nước.

Ngoài xây lắp, Hancorp còn đầu tư bất động sản tại Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh và mới khởi công dự án nhà ở xã hội rộng 3,71ha tại Đồng Nai đầu năm 2026.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Cuối tháng 6, Hancorp tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Đậu Văn Diện, đồng thời giao ông Nguyễn Minh Cương tạm phụ trách HĐQT và bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đỗ Quý giữ chức Tổng Giám đốc. Những thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh Hancorp đang tham gia nhiều dự án xây dựng quy mô lớn, trong đó có các dự án trọng điểm quốc gia.

Về hoạt động kinh doanh, Hancorp duy trì doanh thu khá ổn định trong giai đoạn 2022-2025, dao động quanh 2.500-3.200 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2025, doanh thu theo báo cáo hợp nhất đạt hơn 3.215 tỷ đồng, tăng so với mức gần 2.589 tỷ đồng của năm trước; lợi nhuận sau thuế gần 68 tỷ đồng, cao hơn mức hơn 60 tỷ đồng của năm 2024.

Quý I/2026, doanh thu đạt gần 497 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng hơn 7,1 tỷ đồng. Đến cuối quý I, tổng tài sản của Hancorp đạt gần 7.078 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền giảm còn hơn 245 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu khách hàng lên tới hơn 2.151 tỷ đồng và hàng tồn kho hơn 1.718 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng còn gần 464 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, trong đó gần 319 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác nhưng đã phải trích lập dự phòng tổn thất hơn 51,5 tỷ đồng.

Năm 2026, Hancorp đặt mục tiêu giá trị sản lượng hợp nhất đạt 4.455 tỷ đồng, tăng lên 4.900 tỷ đồng vào năm 2027 và 5.390 tỷ đồng năm 2028.

Dù kết quả kinh doanh có lãi, Hancorp vừa bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý tài chính và vốn nhà nước. Cơ quan kiểm toán yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương xử lý các khoản công nợ tồn đọng, trích lập dự phòng đầy đủ, giải quyết dứt điểm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các công trình đã ghi nhận doanh thu hoặc đã dừng triển khai.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước đánh giá một số khoản đầu tư của Hancorp chưa hiệu quả, yêu cầu tăng cường giám sát các doanh nghiệp nhận vốn đang thua lỗ, đẩy nhanh tái cơ cấu và thoái vốn giai đoạn 2021-2026 nhằm bảo toàn vốn nhà nước, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đối với các tồn tại được phát hiện.