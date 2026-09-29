Video bóng đá Việt Nam 0-2 Thái Lan

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Ghi bàn:

Thái Lan: Sarach Yooyen (10'), Otton (90'+4)

Đội hình ra sân

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo (Khoa Ngô 80'); Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long (Hai Long 62'), Tuấn Tài (Minh Hoàng 46'), Minh Khoa (Hoàng Đức 46') Tài Lộc (Hoàng Hên 46'), Đình Bắc.

Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok (Teerasak 60'), Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.