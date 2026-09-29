Video bóng đá Việt Nam 0-2 Thái Lan
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Ghi bàn:
Thái Lan: Sarach Yooyen (10'),
Otton (90'+4)
Đội hình ra sân
Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo (Khoa Ngô 80'); Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long (Hai Long 62'), Tuấn Tài (Minh Hoàng 46'), Minh Khoa (Hoàng Đức 46') Tài Lộc (Hoàng Hên 46'), Đình Bắc.
Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok (Teerasak 60'), Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.
Tuyển Việt Nam chịu thua Thái Lan 0-2 ở trận đấu quan trọng, qua đó gặp khó trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.
Phút 37 trận Việt Nam vs Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026, Tài Lộc dứt điểm tinh tế tung lưới Thái Lan nhưng VAR với góc quay không rõ ràng của nhà đài đã hủy bàn thắng của tuyển Việt Nam.
Sarach Yooyen là tác giả bàn thắng mở tỷ số cho Thái Lan, với cú sút xa như búa bổ tung lưới Patrik Lê Giang, ở trận đấu với tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026.
Dù dẫn trước 2 bàn cùng thế trận hoàn toàn áp đảo trong hiệp 1, nhưng Philiipines thi đấu dưới sức khó hiểu ở hiệp 2, để Pakistan gỡ hòa 2-2, lượt trận thứ 2 bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026.