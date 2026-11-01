U17 Việt Nam có trận đấu đầy cảm xúc khi ba lần gỡ hòa trước New Zealand, trong đó Duy Khang ghi bàn phút 90+2, giúp thầy trò Cristiano Roland giành điểm số lịch sử tại World Cup.
Video bóng đá U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Nguyễn Lực (49'), Đại Nhân (58'), Duy Khang (90'+2)
U17 New Zealand: Jack Clegg (19'), Woldegiorgis (52'), Ching Dyer (66')
Đội hình thi đấu
U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa (21, thủ môn), Nguyễn Minh Đức (2), Mạnh Cường (3), Đặng Khoa (4, đội trưởng), Minh Thủy (8), Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Văn Dương (11), Anh Hào (13), Trọng Phong (15), Lê Sỹ Bách (20).
U17 New Zealand: Joseph Chalari (1, thủ môn), Santiago Castillo (2), Keigo Shimokawa (4), Ching Dyer (7), Willem Des Tombe (5), Matias Nunez (10), Joe McIntyre (13), Jack Clegg (14), Sena Vesty (15), James Wenceslao (16), John Woldegiorgis (20).
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