Hàng nghìn cổ động viên tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TPHCM vỡ òa cảm xúc khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc 7-6 ở loạt luân lưu 11m.

Để mừng chiến thắng ý nghĩa này, hàng chục nghìn cổ động viên đổ ra đường"đi bão".

Nhiều bạn trẻ mang theo cờ Tổ quốc reo hò, bắt tay người đi đường mừng U23 Việt Nam. Hình ảnh trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Trần Hiếu cho biết, bộ trang phục trọng tài này đã được anh chuẩn bị từ khá lâu. Chàng trai đã dự định mặc để đi “bão” sau trận đấu trước, nhưng phải đến hôm nay mới có dịp mang ra sử dụng.

Cả đoạn đường Tôn Đức Thắng nhuộm sắc cờ đỏ. Tiếng hò reo huyên náo, vang dội. Đứng thứ 3 châu Á là một thành tích không tưởng nhưng rất xứng đáng đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Cờ Tổ quốc, áo đấu, trống kèn, loa kéo cho đến những trang phục độc lạ, vật dụng sinh hoạt hàng ngày…, tất cả đều trở thành “đạo cụ” cổ vũ.

Bạn trẻ giơ cao tấm bảng "5 điều Bác Hồ dạy" xuống đường cổ vũ.

Nhiều thanh niên đứng cả lên trụ điện, hò reo, giương cờ khuấy động không khí.

Một số cô gái phấn khích nhảy múa hò reo trong dòng người.

Hàng ngàn cổ động viên khi di chuyển lên cầu Ba Son đã bị kẹt cứng nhiều phút.

Hơn 2h sáng, lối lên cầu Ba Son hướng từ Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh vẫn đông đúc. Cảnh sát giao thông túc trực phân luồng để đảm bảo trật tự.