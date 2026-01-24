Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U23 CHÂU Á 2026 - TRANH HẠNG 3

23/01  
22:00

U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6)

VTV2, VTV Cần Thơ, TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21

24/01  
03:00

Levante - Elche

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18

24/01 
 02:30

St. Pauli - Hamburg SV

TV 360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22

24/01  
02:45

Inter Milan - Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 19

24/01  
02:00

AJ Auxerre - PSG

ON SPORTS NEWS

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18

24/12  
03:15

Casa Pia - AVS Futebol SAD

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 22

24/12  
02:45

Standard Liege - KAA Gent

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 29

24/01  
03:00

Derby - West Brom

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn 