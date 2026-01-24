|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - TRANH HẠNG 3
|
23/01
|
U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6)
|
VTV2, VTV Cần Thơ, TV360
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 21
|
24/01
|
Levante - Elche
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18
|
24/01
|
St. Pauli - Hamburg SV
|
TV 360
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 22
|
24/01
|
Inter Milan - Pisa
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 19
|
24/01
|
AJ Auxerre - PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 18
|
24/12
|
Casa Pia - AVS Futebol SAD
|
VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 22
|
24/12
|
Standard Liege - KAA Gent
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 29
|
24/01
|
Derby - West Brom
