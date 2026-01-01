Chiến thắng trên chấm luân lưu cân não trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026 đã khép lại hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam, đồng thời mở ra một cột mốc lịch sử mới cho bóng đá trẻ nước nhà.

Không chỉ lần đầu giành hạng Ba châu lục, “Những chiến binh Sao vàng” còn thiết lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của U23 Việt Nam tại một kỳ U23 châu Á.

Quốc Việt và Đình Bắc là hai cầu thủ ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc - Ảnh: Ted Trần

Bàn mở tỷ số ở phút 30 do Quốc Việt ghi sau pha kiến tạo tinh tế của Đình Bắc đã nâng tổng số bàn thắng của U23 Việt Nam tại giải lên 9, qua đó vượt qua thành tích 8 bàn của thế hệ Thường Châu 2018.

Đến phút 71, cú sút phạt đẳng cấp của Đình Bắc giúp đội nhà chạm mốc 10 bàn, chính thức xác lập kỷ lục mới về hiệu suất ghi bàn ở sân chơi U23 châu Á.

Dù bị gỡ hòa trong thời gian bù giờ và phải đá thêm hai hiệp phụ rồi bước vào loạt luân lưu, U23 Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh đáng nể.

Các cầu thủ thực hiện thành công loạt sút, trong khi thủ môn Cao Văn Bình cản phá quyết định, mở đường cho Thanh Nhàn đá chính xác để khép lại chiến thắng 7-6 nghẹt thở.

So với kỳ tích Thường Châu 2018, lứa U23 năm 2026 cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chiều sâu đội hình và khả năng tấn công.

Mười bàn thắng vào lưới những đối thủ hàng đầu châu lục là minh chứng cho bước phát triển bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho các thế hệ kế tiếp.

