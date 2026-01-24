Ảnh: AFC
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Đình Bắc thực hiện pha cứa lòng chân phải hiểm hóc tung lưới U23 Hàn Quốc, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo đỏ.
Kiên cường cầm hòa U23 Hàn Quốc trong 120 phút chính thức, U23 Việt Nam xuất sắc giành hạng ba U23 châu Á 2026 sau khi thắng 7-6 trên chấm luân lưu.
Đình Bắc kiến tạo cho Quốc Việt xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái sút căng tung nóc lưới U23 Hàn Quốc, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.