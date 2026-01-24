u23 viet nam han quoc 13.jpeg
U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á gặp U23 Hàn Quốc với quyết tâm rất cao.
u23 viet nam han quoc 15.jpeg

Những phút đầu diễn ra với thế trận áp đảo nghiêng về U23 Hàn Quốc. Họ kiểm soát bóng tốt và cố gắng khoét vào cánh phải U23 Việt Nam.

u23 viet nam han quoc 19.jpeg
Sau ít phút đầu có phần bị lép vế, U23 Việt Nam dần giành lại thế trận với những pha phối hợp nhóm nhỏ, khiến đối thủ phải đuổi theo bóng.
u23 viet nam han quoc 18.jpeg
Phút 30, Đình Bắc xử lý thông minh bên cánh trái. Anh kiến tạo cho Quốc Việt xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái sút căng tung nóc lưới U23 Hàn Quốc.
u23 viet nam han quoc 12.jpeg
Bàn mở tỉ số bất ngờ của Quốc Việt.
u23 viet nam han quoc 4.jpeg
Phút 34, ở tình huống dàn xếp phạt góc của U23 Hàn Quốc, Đình Bắc có va chạm với Seung Bae trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, "vị vua áo đen" người Kuwait đã hủy quyết định ban đầu.
u23 viet nam han quoc 2.jpeg
Phút 71, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Đình Bắc bước lên thực hiện pha cứa lòng chân phải hiểm hóc, ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho đoàn quân áo đỏ.
u23 viet nam han quoc 17.jpeg
Những phút cuối, U23 Việt Nam chơi với 10 người trên sân.
u23 viet nam han quoc 16.jpeg
Các cầu thủ chiến đấu kiên cường.
u23 viet nam han quoc 20.jpeg
U23 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực, bảo vệ tỷ số hoà 2-2.
u23 viet nam han quoc 1.jpg
Các cầu thủ U23 Hàn Quốc gây áp lực lớn trong 2 hiệp phụ. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Việt Nam vẫn đang đứng vững.
u23 viet nam han quoc 11.jpeg
Trong loạt "đấu súng" căng thẳng, 6 cầu thủ Hàn Quốc đều thực hiện thành công. Bên kia chiến tuyến, Văn Khang, Minh Phúc, Quốc Cường, Ngọc Mỹ, Nhật Minh, Xuân Bắc cũng không cho thủ môn Jae Yun cơ hội cản phá. Đến lượt sút thứ 7, Hyun Seo không khuất phục được thủ môn Cao Văn Bình trên chấm 11m. Ở quả đá quyết định, Thanh Nhàn dứt điểm quyết đoán đem về chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam sau loạt luân lưu.

