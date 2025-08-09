Theo DigiTimes, trong thư, ông Lip-Bu Tan khẳng định luôn tuân thủ “tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất” và cho biết Intel đang phối hợp với Chính phủ Mỹ để xử lý các thông tin “sai lệch”.

Hồ sơ doanh nghiệp công bố đầu năm cho thấy ông Tan kiểm soát hơn 40 công ty tại Trung Quốc và nắm cổ phần thiểu số tại hơn 600 doanh nghiệp khác thông qua các quỹ đầu tư do ông sở hữu hoặc quản lý, tổng giá trị ít nhất 200 triệu USD.

Một số công ty trong số này cung ứng hoặc hợp đồng với quân đội Trung Quốc và nhiều khoản đầu tư được đồng sở hữu với doanh nghiệp nhà nước hoặc quỹ do chính quyền địa phương hậu thuẫn.

Ông Lip-Bu Tan nhận chức CEO Intel từ tháng 3. Ảnh: Intel

Những nghi vấn về lý lịch của Tan đã xuất hiện từ khi ông được bổ nhiệm làm CEO vào tháng 3. Đầu tuần này, Thượng nghị sĩ Tom Cotton gửi thư cảnh báo Hội đồng quản trị Intel về rủi ro an ninh quốc gia xuất phát từ các khoản đầu tư của ông khi còn là lãnh đạo Walden International - quỹ đầu tư mạo hiểm do ông sáng lập năm 1987 và vẫn giữ chức Chủ tịch - cũng như hai công ty đăng ký tại Hong Kong (Trung Quốc) là Sakarya Limited và Seine Limited.

Intel phản hồi bằng cách nhấn mạnh sự phù hợp giữa chiến lược của công ty và lợi ích quốc gia Mỹ, viện dẫn hơn 50 năm sản xuất trong nước, đầu tư lớn vào R&D và xây dựng nhà máy chế tạo chip tiên tiến tại Arizona với quy trình 18A. Đây là tiến trình sản xuất tiên tiến nhất hiện có tại Mỹ và Intel là công ty Mỹ duy nhất vẫn đầu tư vào phát triển tiến trình hàng đầu.

Trong thông điệp gửi nhân viên, ông Tan nhắc đến hơn 40 năm gắn bó với Mỹ, bày tỏ lòng biết ơn vì những cơ hội tại đây và cam kết dẫn dắt Intel qua giai đoạn quan trọng. Ông bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng lo ngại của Thượng nghị sĩ Cotton và Tổng thống Trump xuất phát từ “thông tin sai lệch”, đồng thời khẳng định công ty đang làm việc với chính quyền để làm rõ điều này.

Ông nhấn mạnh sự ủng hộ toàn diện từ Hội đồng quản trị và tái khẳng định mục tiêu sản xuất hàng loạt bộ xử lý dựa trên quy trình 18A trong năm nay.

"Đã có rất nhiều thông tin sai lệch lan truyền về các vai trò trước đây của tôi tại Walden International và Cadence Design Systems. Tôi muốn làm rõ hoàn toàn: Trong hơn 40 năm trong ngành, tôi đã xây dựng các mối quan hệ trên khắp thế giới và trong toàn bộ hệ sinh thái đa dạng của chúng ta – và tôi luôn hoạt động trong khuôn khổ các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất. Danh tiếng của tôi được xây dựng dựa trên sự tin tưởng – làm đúng những gì tôi nói và làm theo cách đúng đắn. Đây cũng chính là cách tôi đang lãnh đạo Intel", thư của CEO Intel có đoạn.

Một số nguồn tin trong ngành nhận định thời điểm Tổng thống Trump nêu vấn đề có thể liên quan tới việc công nghệ 14A và 18A của Intel chưa hoàn toàn phù hợp với chiến lược sản xuất nội địa của chính quyền. Ngoài ra, kể từ khi ông Tan nhậm chức, Intel đã cắt giảm nhân sự mạnh tay hơn dự kiến, bao gồm cả mảng xưởng đúc trước đây ít bị ảnh hưởng - điều có thể trái với lập trường của ông Trump về việc làm trong nước.

Đáng chú ý, ông chủ Nhà Trắng không viện dẫn lý do an ninh quốc gia, mà tập trung vào cáo buộc xung đột lợi ích, liên quan tới vai trò của CEO Intel tại Walden International và các thực thể đầu tư khác, cũng như việc ông ủng hộ nhiều công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm một số đang nằm trong danh sách hạn chế của Bộ Thương mại Mỹ.

Trong thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “CEO của INTEL có sự MÂU THUẪN RẤT LỚN và phải từ chức, ngay lập tức. Không có giải pháp nào khác cho vấn đề này”.

(Theo Tom’s Hardware)