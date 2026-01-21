Mô hình này hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa các tín hiệu từ cấp độ tài khoản và hành vi người dùng. Cụ thể, hệ thống sẽ phân tích các yếu tố như thói quen sử dụng theo thời gian, tuổi đời của tài khoản, khung giờ hoạt động thường xuyên và độ tuổi mà người dùng tự khai báo.

ChatGPT bắt đầu triển khai hệ thống dự đoán tuổi người dùng dựa trên hành vi. Ảnh: Bloomberg

Động thái này nằm trong chuỗi các tính năng an toàn mới mà OpenAI liên tục ra mắt gần đây, trong bối cảnh công ty chịu áp lực ngày càng lớn về việc bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ vị thành niên.

OpenAI cùng nhiều công ty công nghệ khác đang đối mặt với cuộc điều tra từ Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) về tác động tiêu cực tiềm tàng của chatbot AI đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Thậm chí, startup này còn bị nêu tên trong một số vụ kiện liên quan đến cái chết thương tâm của một thiếu niên tự tử.

Khi mô hình dự đoán xác định người dùng dưới 18 tuổi, ChatGPT sẽ tự động kích hoạt các lớp bảo vệ nhằm giảm thiểu khả năng tiếp xúc với các nội dung bao gồm: bạo lực và hình ảnh ghê rợn; trào lưu nguy hiểm; nhập vai nhạy cảm; hành vi tự gây hại; tiêu chuẩn ngoại hình lệch lạc.

Động thái này nhằm tạo ra môi trường tương tác an toàn hơn, giảm thiểu các tác động tiêu cực về tâm lý và hành vi đối với nhóm người dùng trẻ tuổi.

Trong trường hợp bị nhận diện nhầm là trẻ vị thành niên, người dùng có thể khôi phục quyền truy cập đầy đủ thông qua dịch vụ xác minh danh tính Persona.

Đây là dịch vụ đang được nhiều hãng công nghệ lớn sử dụng, bao gồm Roblox - nền tảng cũng đang bị các nhà lập pháp yêu cầu thắt chặt bảo vệ trẻ em.

Trước đó vào tháng 8/2025, OpenAI thông báo kế hoạch phát hành công cụ kiểm soát cho phụ huynh để giúp họ hiểu và định hướng cách con cái sử dụng ChatGPT. Tính năng này đã được ra mắt một tháng sau đó, đồng thời với việc công ty bắt tay xây dựng hệ thống dự đoán tuổi vừa công bố.

Tháng 10 vừa qua, OpenAI cũng đã thành lập một hội đồng gồm 8 chuyên gia để tư vấn về tác động của AI đối với sức khỏe tâm thần, cảm xúc và động lực của người dùng.

Công ty cho biết sẽ liên tục cải thiện độ chính xác của mô hình dự đoán theo thời gian. Dự kiến trong vài tuần tới, tính năng này sẽ được triển khai tại Liên minh Châu Âu (EU) để phù hợp với các quy định riêng của khu vực này.

(Theo CNBC)