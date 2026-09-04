Theo ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc VinCons, mục tiêu của VinCons là trở thành một doanh nghiệp xây dựng chuyên nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế và góp phần nâng chuẩn ngành xây dựng Việt Nam.

Hơn 95% nhân sự do VinCons tuyển dụng và đào tạo từ đầu

- VinCons được xem là một hiện tượng chưa từng có của thị trường xây dựng Việt Nam khi chỉ trong thời gian rất ngắn, quy mô nhân sự đã vượt qua 100.000 người. Để có nguồn nhân lực này dồi dào như vậy chắc hẳn VinCons phải chấp nhận “đội ngân sách” không ít để thu hút lao động từ thị trường, thưa ông?

Thực tế hơn 95% nhân sự của chúng tôi là người mới hoàn toàn, hầu hết được tuyển dụng từ khu vực nông thôn và miền núi. Sau khi vào công ty, người lao động sẽ được đào tạo về nghề bài bản và chuyên nghiệp, chuẩn hóa theo tiêu chí của VinCons.

- Vì sao VinCons lại ưu tiên tuyển nhân sự chưa có nghề trong khi công ty đang đảm nhiệm toàn siêu dự án, yêu cầu kỹ thuật cao và tiến độ “khủng” như Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội (9.171 ha), Vinhomes Global Gate Hạ Long (6.200 ha), Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (2.870 ha)... Ông lấy gì để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công các công trình trên?

Chính vì để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công các đại dự án nên chúng tôi cần tự chủ tối đa về nguồn nhân lực cả trên phương diện quy mô, trình độ nghề nghiệp và kỷ luật lao động. Thay vì thu hút nhân lực thời vụ sẵn có từ thị trường, chiến lược của chúng tôi luôn là tuyển dụng đi đôi với đào tạo theo tiêu chuẩn cao và chuyên nghiệp của ngành xây dựng thế giới.

Cụ thể, người lao động được đào tạo theo từng nhóm nghề, từng vị trí và từng yêu cầu công việc. Chúng tôi kết hợp giữa kiến thức nền tảng, hướng dẫn kỹ thuật và thực hành thực chiến ngay tại công trường. Người mới được làm việc trong môi trường thực tế, dưới sự hướng dẫn sát sao của những người có kinh nghiệm.

Với cách làm này, chúng tôi có thể nhanh chóng hình thành một đội ngũ được chuẩn hóa về trình độ, kỹ năng và đặc biệt là đảm bảo được tác phong, kỷ luật lao động và quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của những siêu dự án.

- Đào tạo tâm huyết và kỳ công như vậy, ông không sợ sẽ bị các đối thủ “hớt váng nhân sự” sao, nhất là khi đặc thù của thị trường lao động xây dựng vốn là thời vụ và biến động?

Đúng, đặc thù ngành xây dựng là mức độ biến động cực kỳ cao, đại đa số là lao động thời vụ do công việc rất vất vả, người lao động thường xuyên phải làm việc ngoài trời, chịu áp lực về tiến độ, thời tiết và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, trong khi đãi ngộ không tương xứng.

Xóa bỏ tư duy lao động thời vụ trong ngành xây dựng chính là điều VinCons hướng tới. Chúng tôi sẵn sàng trả mức thu nhập hợp lý với công sức, tương xứng với mức độ vất vả của người lao động. Đặc biệt, ngoài lương cứng, chúng tôi có cơ chế lương khoán theo sản phẩm và thưởng theo năng suất. Người làm tốt, làm hiệu quả có thể có thu nhập rất cao. Tất nhiên, thu nhập cao đến đâu còn phụ thuộc vào năng lực và sự cố gắng của mỗi người.

Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi muốn mỗi người lao động đều nhìn thấy một con đường phát triển nghề nghiệp thay vì tương lai thời vụ mờ mịt. Từ một người mới vào nghề, vào VinCons họ có thể được đào tạo để nâng cao dần tay nghề, dần đảm nhiệm những công việc phức tạp hơn, vị trí cao hơn và có thu nhập tốt hơn trong tương lai.

Xây dựng một công ty xây dựng đẳng cấp quốc tế

- Có vẻ VinCons không chỉ muốn phát triển một doanh nghiệp xây dựng, mà còn muốn thay đổi cách vận hành của thị trường lao động xây dựng, thưa ông?

Đúng hơn là chúng tôi muốn góp phần thay đổi cách nhìn về người làm xây dựng, từ đó góp phần nâng chuẩn về chất lượng nhân sự trong ngành cũng như chất lượng xây dựng tại Việt Nam. Thực tế, lao động xây dựng chưa được nhìn nhận đúng với vai trò và giá trị, chưa được tổ chức chuyên nghiệp mà đa phần dựa vào lực lượng thời vụ, nay làm công trình này, mai chuyển sang công trình khác. Nhưng với quy mô các dự án mà Việt Nam đang triển khai, cách làm đó khó có thể tạo ra một ngành xây dựng thực sự chuyên nghiệp và bền vững.

Vì thế, VinCons lựa chọn xây dựng lực lượng cơ hữu mạnh. Chúng tôi chấp nhận duy trì đội ngũ và trả lương ngay cả trong những thời điểm không có việc làm. Đây là điểm khác biệt rất lớn so với đại đa số các doanh nghiệp xây dựng khác hiện nay, vốn chỉ ưu tiên sử dụng các tổ đội ngắn hạn theo từng dự án để tối ưu chi phí.

- Trả lương cho lao động kể cả khi không có công trình, chấp nhận đào tạo từ trình độ “mới tinh”, chế độ đãi ngộ ăn ở tốt…, tại sao VinCons lại chọn cách làm tốn kém vượt trội như vậy trong khi thị trường vẫn đang vận hành được theo tiêu chuẩn thấp hơn nhiều, thưa ông?

Vì chúng tôi muốn đi xa. Tầm nhìn của VinCons là xây dựng một công ty xây dựng có đẳng cấp cao và năng lực cạnh tranh quốc tế, có khả năng đảm nhận những công trình lớn, phức tạp và khó ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Để làm được điều đó, con người là yếu tố đầu tiên và tiên quyết. Do đó, chúng tôi chấp nhận đầu tư bài bản, dài hạn để xây dựng được một đội ngũ tinh nhuệ, có năng lực thực chiến cao, kỷ luật chuyên nghiệp và sự gắn bó lâu dài. Không có một lực lượng cơ hữu mạnh sẽ không thể có một doanh nghiệp xây dựng đủ sức ra vươn ra quốc tế.

Bên cạnh nhân sự, VinCons cũng đầu tư rất mạnh vào máy móc, thiết bị, công nghệ xây dựng mới và công nghệ quản trị. Mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc trong khi vẫn tối ưu chi phí xây dựng. Chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển ngành công nghiệp xây dựng ở tầm vóc quốc tế. Và VinCons sẽ tham gia vào quá trình đó bằng năng lực và cách làm khác biệt của mình.

Xuân Nghi (thực hiện)