MS 2025.258

Em bé đáng thương Nguyễn Ngọc Như Ý (SN 2023) không may mắc phải bệnh xơ gan, khởi phát từ bệnh lý teo đường mật bẩm sinh.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), Như Ý ngồi chênh vênh trên giường bệnh, bụng to vượt mặt. Một tay em băng bó kèm ống kim truyền, một tay cầm nắm ti giả, đôi mắt ngấn lệ.

Bé Như Ý mang trong mình căn bệnh xơ gan từ bệnh lý teo mật bẩm sinh.

Đầu tháng 5/2023, vợ chồng anh Nguyễn Nhựt Thắng (SN 1996, ngụ tại Cần Thơ) hạnh phúc chào đón con gái thứ hai. Sau 11 tháng tuổi, thấy da con vàng vọt, vợ chồng anh đưa con đi khám ở bệnh viện địa phương. Lúc đó, bác sĩ kết luận con chỉ bị viêm da, uống thuốc sẽ khỏi. Thế nhưng, Như Ý càng ngày càng quấy khóc, trằn trọc, bỏ ăn.

Khi con hơn 1 tuổi, lo lắng bệnh tình diễn biến phức tạp, vợ chồng anh Thắng đưa con lên bệnh viện nhi tỉnh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Như Ý bị vàng da ứ mật và chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) để làm các xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả cho thấy, Như Ý mắc teo đường mật bẩm sinh. Bé phải trải qua ca phẫu thuật Kasai (PV - còn gọi là phẫu thuật nối cửa ruột) khi mới 16 tháng tuổi. Sau mổ, Như Ý tiếp tục đối diện với viêm phổi, nhiễm trùng huyết, chỉ số bilan tăng cao nên phải tăng liều điều trị.

Chị Nguyễn Ngọc Hạnh (mẹ Như Ý) nghẹn ngào: “Sau ca mổ, con bị nhiễm trùng đường mật. Có những lần con sốt cao, nhưng tôi không biết là do bệnh hay do mọc răng, nên lúc nào cũng sống trong lo sợ. Thấy con cứ khóc miết, chúng tôi chẳng biết làm cách nào để giúp con”.

Sau phẫu thuật Kasai, bụng của Như Ý ngày một to, kèm theo những đợt nhập viện liên tục vì nhiễm trùng. Những cơn ngứa ngáy khắp cơ thể khiến bé nhiều lần tự cào rách cả da.

Mới 16 tháng tuổi, Như Ý đã phải trải qua ca mổ nối cửa ruột.

Điều an ủi đối với vợ chồng anh Thắng là Như Ý vẫn rất hoạt bát, lém lỉnh. Ở độ tuổi tập nói, tiếng gọi ngọng nghịu của con khiến trái tim cha mẹ tan chảy. Bởi vậy, khi biết chỉ có ghép gan mới cứu được con, vợ chồng anh Thắng lập tức đăng ký hiến gan.

Tuy nhiên, với tình trạng sức khỏe lúc đó, ca ghép gan tiềm ẩn nhiều rủi ro. Song nếu không ghép kịp thời, tính mạng bé Như Ý khó giữ. Cuối năm 2024, anh Thắng sẵn sàng hiến gan cho con, nhưng khó khăn lớn nhất là chi phí. Một ca ghép gan cần hơn 500 triệu đồng, trong khi vợ chồng anh chỉ xoay sở được 200 triệu. Bất lực, ông bà nội buộc phải cầm cố căn nhà cũ dưới quê để có đủ tiền ghép gan cho cháu.

Những tưởng số tiền lớn ấy đã cứu được Như Ý, nhưng sau ghép gan, cơ thể bé lại thải ghép và nhiễm virus. Sau 32 ngày, kết quả xét nghiệm ghi nhận lượng virus tăng cao, bạch cầu giảm, thiếu máu, albumin máu hạ thấp. Bác sĩ buộc phải đổi kháng sinh theo kết quả cấy, với chi phí ước tính khoảng 200 triệu đồng nữa.

Người mẹ trẻ kìm nén nước mắt kể lại, trước đây chị bán đồ ăn vặt ở quê, nhưng từ khi mang thai 6 tháng đã nghỉ hẳn. Dự định sau khi con cứng cáp sẽ xin đi làm công nhân gần nhà, không ngờ con gái mắc bệnh nặng, phải túc trực bên con nên chị không thể đi làm.

Anh Thắng trước kia làm bốc vác ở kho trái cây, nay chuyển qua chạy Grab để vừa kiếm tiền, vừa tiện phụ vợ chăm con. Dù tranh thủ chạy xe suốt đêm, thu nhập cũng chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Chưa kể ở quê, còn một cậu con trai 9 tuổi đang độ tuổi đi học, càng khiến gánh nặng đè nặng trên vai anh.

Ngắm nhìn con gái bi bô trong vòng tay, anh Thắng xót xa: "Hôm nay còn được ôm con, nhưng ngày mai liệu con có đủ sức chống chọi căn bệnh hiểm nghèo? Số tiền 200 triệu đồng quá lớn, nhưng nếu đổi lại sự sống cho thiên thần nhỏ bé này, chắc chắn vẫn xứng đáng".

Bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng ấp Vĩnh Lân, chia sẻ: “Gia đình anh Thắng rất khó khăn, nhiều năm qua phải chạy chữa cho con gái mắc bệnh nặng, tốn kém rất nhiều. Hiện tại, gia đình còn một cháu trai nhỏ đang đi học, ở nhà một mình.

Bà con hàng xóm thường chia sẻ đồ ăn để cháu bám trường dù thiếu vắng bố mẹ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta, may mắn hơn cháu bé, hãy đưa bàn tay ra nâng đỡ cho bàn tay nhỏ bé ấy”.